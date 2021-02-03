Bu sabah açıkladılar! Boğaziçi gözaltıları için karar verildi

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de düzenlenen gösterilerde 104 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda 76'sı serbest bırakıldı, 29 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

İstanbul valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest kaldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir. Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı'ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir. Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29'u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir"

Ev hapsi kararı

Öte yandan valiliğin açıklamasında Boğaziçi Üniversitesi'nde pazartesi günü yapılan eylemler sırasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen E.D.A, A.D.A, M.H, U.B.Ç, V.Ç.A, H.Y, H.S, G.T, R.D, R.Ö ve A.Ö.'ye çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli

Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulandığı kaydedildi

Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "02.02.2021 günü açık kaynaklarda 'Kayyum Rektör İstemiyoruz' sloganı ile Kadıköy İlçesi İskele Meydanına toplanma çağırısı yapılması konusu ile ilgili; 02.02.2021 günü saat 16.00 itibari ile Kadıköy İlçesinde Rıhtım Meydan- Atatürk Anıtı Çevresi, Osmanağa Cami Önü, Khalkedon Meydanı, Rıhtım PTT Önü, Kadıköy HDP İlçe Binası Önü, Altıyol Boğa Meydanı, Süreyya Operası Önü, Beşiktaş ve Eminönü İskeleleri, Söğütlüçeşme Caddesi ve Rıhtım Caddesi girişi noktalarında gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır.

Saat 17.30 sıralarında toplanmaya başlayan yaklaşık 250-300 kişilik gruba Kadıköy Kaymakamlığının 2021/2 sayılı Basın Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan "Bahse konu yapılmak istenen toplanmaların toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17.maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32/Ç maddesi kapsamında Kadıköy ilçesi idaresinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda (7) gün süre ile YASAKLANDIĞI" hususları grubun duyabileceği şekilde megafon marifeti ile söylenerek grup uyarılmıştır.

Emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdiler

Uyarılara aldırmayan alanda beklemeye devam eden grup süpürülmek suretiyle alandan uzaklaştırılmaya başlanmış, bu esnada direnen, ısrarla uyarılara riayet etmeyen ve mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiştir. Rıhtım Meydanı Atatürk Anıtı çevresinde müdahale edilen ve alandan uzaklaştırılan grup akabinde Khalkedon Meydanı, Ayvalıtaş Parkı, Yoğurtçu Parkı, Moda Caddesi ve Eğitimsen önüne doğru dağılmıştır. Dağılmalar sırasında belirtilen noktalarda ayrı ayrı toplanmalar ile grubun sayısı yaklaşık 500-600 kişiye ulaşmış, söz konusu şahıslara uyarılar devam etmiştir. Dağılma anında emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

104 kişi gözaltında

Kadıköy ilçesinde yasadışı toplanma ile ilgili yapılan müdahalelerde toplam (93) şahıs yakalanmıştır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçesinde alınan emniyet tedbirlerinde Kadıköy ilçesine giderek eyleme katılmak isteyen şahıslar uyarılmış, uyarılara riayet etmeyen, direnen ve mukavemette bulunan (11) şahıs yakalanmıştır. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplamda (104) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.