Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Meteoroloji'den uyarı, kötü haber geldi! Saat kaçta ve ne zaman? Yeni tahmini geldi

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uyarılarda çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söylendi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



"Bu saatler arasında dışarı çıkmayın"

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, aşırı sıcakların birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirterek, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

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Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı. Dr. Ağırtaş, aşırı sıcakların birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirterek, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti. Bu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Dr. Ağırtaş, mecburen çıkılması durumunda ise güneş gözlüğü ve şapka takılmasının ve bol sıvı alınmasının önemine dikkat çekti.



Dr. Ağırtaş, "Uzun süre güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya ve sıvı gıdalar almaya dikkat etmeliyiz. Güneş çarpması belirtileri arasında halsizlik, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve baş ağrısı yer almakta. Bu belirtilerle karşılaşıldığında acil servise başvurulması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Ayrıca sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için günlük en az 2-3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Ağırtaş, kafeinli içecekler yerine süt, taze meyve suyu ve bitki çaylarının tercih edilmesi, bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Ağırtaş, aşırı soğuk içeceklerin mide kramplarına neden olabileceğini, dışarıda satılan yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini belirtti.

Başkale'de kuvvetli sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü

Başkale'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Başkale ilçe merkezinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ihbar üzerine bölgelere Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler su tahliye çalışması yaptı.

Başkale Belediye Başkanı Şengül Polat, yaşanan afet sonrası bölgede incelemelerde bulundu.