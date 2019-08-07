Bu robot tasarımcılarıİmam Hatip Lisesinde okuyor

Şampiyonaya gitmek için Güngörenli öğrenciler için İstanbul Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir de katıldı. Öğrenciler, Güney Kore’ye dualar ve çiçeklerle uğurlandı.

YÜZLERCE ADAYI GERİDE BIRAKTILAR

STEM Cup Turkey 2019 ulusalarası robotik yarışmasında Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakan Güngörenli öğrencilere, Güngören Belediyesi kuçak açtı. Öğrencilerin bütün masraflarını üstlenen Güngören Belediyesi, öğrencileri havalimanında da yalnız bırakmadı. Türkiye’nin robot gücü öğrenciler için Güngören Belediyesi tarafından İstanbul Havalima’nında uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, geleceği bugünden yakalayan öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi. Başkan Bünyamin Demir, “Toplumda geleceğin mesleği robotik konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Geleceğin Türkiye’si için bugünden küçük bir kıvılcım yakan öğrencilerimiz, yapay zeka ve endüstri 4.0 ile çağı yakalamamızı sağlayacak. Siz değerli öğrencilerimizin ülkemizi Güney Kore’de en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum. En büyük temennimiz halkımızı ve ailelerinizi güzel bir ödülle gururlandırmanızdır ” dedi.

MÜSLÜMANLIK VE ÜLKEM ADINA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMAK İSTİYORUM

Okuldaki teknoloji takımıyla tanışmadan önce robotik konusunda hiçbir bilgisi olmadığını dile getiren Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nidanur Doyran, “Okuldaki teknoloji takımıyla tanışmamla hayata bakışım değişti. Yaklaşık bir yıldır robotik üzerine eğitim alıyoruz. Biz bu projeye robot beyinlerini tasarlarayarak başladık. Akıllı şehir yarışları ve otonom yürüyüşte de kendimizi geliştirdik. Bu projelerde amacımız, robotların engelli arazilerde rahat ilerlemesini sağlamak. Bu bilgi ve birikimle önce insanlık adına sonra da Müslümanlık ve ülkem adına büyük başarılara imza atmak istiyorum. Bu yolculukta bize büyük destek olan Güngören Belediye Başkanımız Bünyamin Demir’e de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İMAM HATİPLERİN NELER YAPABİLECEĞİNİ HERKESE GÖSTERDİK

Güney Kore’de Güngören’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Şeymanur Gül ise, “Yarışmada ülkemizi Euro Cup Jonior kategorisinde temsil edeceğiz. Bizim tasarladığımız robotun 4 ayrı görevi olacak. Birincisi halter kaldırma, ikincisi penaltı kullanma, üçüncüsü hızlı koşu, dördüncüsü de maraton yarışı. Bu görevleri en iyi yapan robot birinci seçilecek. Ülkemizi yurtdışında temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyım. Hem İmam Hatipli hem de kız öğrencilerin robot ve otonom sistemler üzerine başarı elde etmesi herkesi şaşırtıyor. Bu başarıyla imam hatiplerin neler yapabileceeğini herkese göstermiş olduk. Bu yolculukta pek çok zorlukla karşılaştık. Özellikle Güney Kore’ye gitmek bizim için hayaldi. Bu hayali elle tutulur hale getirdiği için başkanımız Bünyamin Demir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

SIFIRDAN ROBOT TASARLAYACAKLAR

Güney Kore’nin Changwon Şehrinde 8-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışmanın ilk 3 günü öğrenciler mevcut bilgi birikimlerine yeni bilgileri ekleyerek Fira Frontier Camp’ta tasarım odaklı düşünebilme becerilerini geliştirecek. Ardından 5 gün boyunca kendi kategorilerinde yarışıp, son gün tüm ülkelerin katılımcılarından oluşturulacak takımlarla kendilerine verilen zorlu görevlerden oluşan problemleri çözmek için sıfırdan robot tasarlayıp, programlayacak.