Bu rezillik, ahlaksızlığın en iğrenç boyutu! Din ve dindar deyince aslan görmüş yaban eşekleri gibi sırra kadem basmayalım

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Fransa'da olimpiyatların açılışında Hz. İsa'nın son akşam yemeğinin LGBT temasıyla sunulması rezaletini eleştirdi. Hristiyanlık dünyasının bu duruma sessiz kalmasını kınayan Bol, Siyonizm'in hedefinin dinsiz ve ahlaksız bir insanlık oluşturmak olduğunu yazdı. CHP ve DEM Parti'nin bu duruma çanak tuttuğunu belirten Bol, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Fransa’da olimpiyatların açılışında sergilenen rezilliği gördük. Hz. İsa Aleyhisselam’ın resmedilen son akşam yemeği olayını LGBT ahlaksızlığının en iğrenç boyutu olarak sundular.

Ne hazin tecellidir ki peygamberlerini (çoğuna göre ise Tanrı’larını) haşa ahlaksız gösteren bu soysuz zihniyete karşı koca Hıristiyanlık aleminden bir ses çıkmadı. Duyarlılık konusunda onlar da Müslümanlardan beter.

Siyonistler her iki tarafında harim-i ismetine (en kutsalları olan ocaklarına, namuslarına) tasallut etmesine rağmen iki taraftan da ses çıkmadığı gibi bunların çoğunluğu Siyonistlerin safında yer alıyor. (...)

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Belli ki Siyonizm’in hedefinde dinsiz ve ahlaksız bir insanlık var. İnsanlıktan öte, hayvandan da aşağı mahlukat yığınları oluşturmak istiyorlar.

Bizdeki CHP ve DEM Parti bu aşağılık duruma çanak tutuyor.

(...) Göz göre göre yavrularımız ve gelecek nesillerimiz bu bataklığa sürükleniyor; neden lal olmuş şeytan kesiliyoruz?

(...) Dinsizliğin toplumları nereye sürükleyeceğini görelim ve din ve dindar deyince aslan görmüş yaban eşekleri gibi sırra kadem basmayalım!"