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Yerel Bu rezaleti itperestlerin gözüne sokun! Bakırköy'de başıboş pitbull dehşeti
Yerel

Bu rezaleti itperestlerin gözüne sokun! Bakırköy'de başıboş pitbull dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-08-25 20:03:00 -
Bu rezaleti itperestlerin gözüne sokun! Bakırköy'de başıboş pitbull dehşeti

İtperestler yüzünden bir türlü çözülemeyen "başıboş köpek" sorunu yüzünden facia yaşandı. Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı.

Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'nin dört bir yanından kendisini göstermeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Bakırköy ilçesinde Pitbull cinsi başıboş bir köpek vatandaşlara saldırdı.

Başıboş köpek, yaşlı adamı feci şekilde yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı! Yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı

Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı! Yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı

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