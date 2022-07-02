Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

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Eşcinselliği yaymaya çalışan LGBTİ ideolojisi hız kesmeden Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de duyarlı Müslümanların tüm direniş çabalarına rağmen yayılmaya çalışan sapkınlar, online alışveriş sitelerinde de kendilerini kabul ettirmeye başladı.

Türkiye’de satışa çıkan bir tişört ağızları açık bıraktı, gençliği korumaya çalışan tüm vatandaşları dehşete düşürdü.

Bir marka, erkekler için crop satmaya başladı!..

Kadınlar için üretilen crop benzeri kıyafetlerin yine kadınlar tarafından giyilmesi bile ahlaki ve dini açıdan yanlışken, bu tür rezil elbiseler artık erkekler için satılmaya başlandı!..

Ürünü görenler hayretlerini gizleyemedi. Sosyal medyada bir çok tepki mesajı atıldı. Vatandaşlar, “Gavur yapmaz bu rezaleti, vatan haini pislikler!” yorumları yaptı. Ayrıca, “Bu tişörtle mi askere göndereceğiz biz Mehmetçiği?” şeklinde tepkiler geldi.

İşte o rezil kıyafet: