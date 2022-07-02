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Gündem Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!
Gündem

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

Online alışveriş sitelerinde erkekler için satışa çıkarılan crop pes dedirtti. Ahlaksızlığı normalleştiren ve yaymaya çalışan zihniyetin son ürünü, "Bu tişörtle mi askere göndereceğiz biz Mehmetçik'i?" yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 14:39:00 -
Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

 yeniakit.com.tr 

Eşcinselliği yaymaya çalışan LGBTİ ideolojisi hız kesmeden Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de duyarlı Müslümanların tüm direniş çabalarına rağmen yayılmaya çalışan sapkınlar, online alışveriş sitelerinde de kendilerini kabul ettirmeye başladı.

Türkiye’de satışa çıkan bir tişört ağızları açık bıraktı, gençliği korumaya çalışan tüm vatandaşları dehşete düşürdü.

Bir marka, erkekler için crop satmaya başladı!..

Kadınlar için üretilen crop benzeri kıyafetlerin yine kadınlar tarafından giyilmesi bile ahlaki ve dini açıdan yanlışken, bu tür rezil elbiseler artık erkekler için satılmaya başlandı!..

Ürünü görenler hayretlerini gizleyemedi. Sosyal medyada bir çok tepki mesajı atıldı. Vatandaşlar, “Gavur yapmaz bu rezaleti, vatan haini pislikler!” yorumları yaptı. Ayrıca, “Bu tişörtle mi askere göndereceğiz biz Mehmetçiği?” şeklinde tepkiler geldi.

İşte o rezil kıyafet:

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Yorumlar

Zülkarneyn

Erkek olmayı kadına şiddet uygulama olarak hayata geçirenler yüzünden erkeklik reddedilir duruma geldi. Erkeklerin kadına, çocuğa şiddet ve baskı uygulayan değil, tam tersi İlahi emanet olan kadını ve çocuğu koruyucuları olduklarını göstermesi gerekiyor.

Gazi

İlk göbek açan Tarkan idi galiba tercüman gazetesi yazarıda göbek açan bu genci kutlamıştı . Özgürlüğün sembolu diye. Ne diyelim her şeyde evrim geçiriyoruz. Sonu hayır ola.
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