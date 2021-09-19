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Siyaset Bu rezaleti bile savundular!
Siyaset

Bu rezaleti bile savundular!

CHP içinde hiçbir yetkisi olmayan İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çıplak semazenli rezaletini savunan skandal bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 07:35:00 -
Bu rezaleti bile savundular!

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarı çıplak bir semazeni, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirdiği organizasyona karşı parti yönetimi sessizliğini koruyor. CHP yönetimin bu tavrına karşı çıplak semazen programını savunmak CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’ya kaldı. ‘Meclis’te Kuran okunmasın’ çıkışıyla gündeme gelen Kani Beko, organizasyona gelen tepkilere hakaretle karşılık verdi. Gösteriye karşı çıkanların tüm çağdaş değerlere düşman olduğunu söyleyen Beko, “yobazlar ve sapkınlar” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için düzenlediği gala yemeğinde yarı çıplak bir samazenin, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirilmesine tepkiler yükselmişti. Yeni Şafak'taki habere göre, İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP’nin döngüsel kültürüne tepki verenlere hakaret etti. “Çağdaş değerlere düşman”, “yobaz” ve “sapkınlar” diyen Beko, Mevlevi zikrinin modern dans ve sanat adı altında tahrif edilmesini “Dans figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefinin; çağdaşlığa düşmanlık olduğu ortadır. Sanata, kültüre, eşitliğe, kardeşliğe kısacası insanlığa düşman olanların anlayamayacağı aydınlıkta yürümeye devam edeceğiz” ifadeleriyle savundu.

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