Bu rezalet CHP'nin eseri! Diyarbakır'da teröristbaşı posteriyle kutlama

Türkiye bugün belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin İstanbul başta olmak üzere 'kent uzlaşısı' adı altında yürüttüğü kirli pazarlık seçim sonuçlarına da yansıdı.

DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar ve posterleriyle kutlama yapıldı.

DEM'li Beştaş kirli ittifakı itiraf etti

DEM Parti'nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş yerel seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada CHP ile işbirliğine gittiklerini itiraf etti. Beştaş, İmamoğlu'nun aldığı oy ile ilgili, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." ifadelerini kullandı.