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Gündem Bu pusula özel olarak tasarlandı
Gündem

Bu pusula özel olarak tasarlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 12:14:00 -

Görme engelli birey, özel geliştirilen pusula ile oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da görme engelli bireyler kendilerine özel geliştirilen pusula ile oyunu kullandı. Hendek ilçesinde ikamet eden görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Görme engelliler ilk defa bir birey olarak sayılıp, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan oy kullandılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tüm ülkede olduğu gibi Sakarya’da da vatandaşlar oy kullanacakların okulun önüne geldi. Bu çerçevede, Hendek ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki görme engelli Yusuf Durdurmuş, özel geliştirilen oy pusulası şablonu ile oyunu kullandı. İlk defa özel geliştirilen oy pusulası şablonu ile oy kullandığını belirten görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Cumhuriyet tarihinde ilktir. Görme engelliler ilk defa bir birey olarak sayılıp, hiç kimsenin etkisi altında, baskısına kalmadan ilk defa oy kullandılar. Bunun için Cumhurbaşkanına ve bu oylamada oy atan tüm partililere teşekkür ediyoruz. Oy pusulası tamamen görme engelli bireylerin rahatlığı için düşünülmüş. Görme engelli bireyler çok rahat oy kullanabiliyorlar. Bunu ilk defa ben kullandığım için ilk defa gördüm. Bu pusula yuvarlak bir deliklerden oluşan bir pusuladır. İki tane pusula var. Birinde dört delik var, bir tanesi de fazla delik var. Bunu görme engelliler, oradaki sandık görevlilerinden, partilerin isimlerini ve sıralamalarını öğrenerek diledikleri şekilde, özgür bir şekilde kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan oyunu kullanabilirler" dedi.

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