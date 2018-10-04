Bu püf noktalar hayat kurtarıyor

● Böreklerin kızarması için üzerine yumurta sürülür. Tamam. Ya evde yumurta kalmamışsa?! Biraz yoğurdu bir yemek kaşığı yağla karıştırıp sürün, güzel bir renk oluştuğunu göreceksiniz.

● Pastaların daha gevrek olması için, tatlı veya tuzlu fark etmez, hamurun içine bir çay kaşığı tuz atın.

●Tuzu naylon poşetinden çıkartıp, koyu renkli cam kavanozda serin bir ortamda saklayın. Tuz alırken iyotlu olmasına dikkat edin. İyot, ısı ve ışıktan hemen etkilendiği için, tuzu yemek piştikten sonra ilave etmelisiniz.

● Yazın kuruttuğunuz sebzeleri, içine gazete kağıdı koyduğunuz teneke kutularda saklayın. Bu şekilde rutubet almalarını önlemiş olursunuz.

● Renkli gömlekler, yıkanmadan önce iki saat sirkeli suda bırakılırsa renkleri canlı olur.

● Ellerimizdeki soğan ve sarımsak kokularını giderebilmek için en iyi şey, haşlanmış patates.. Haşlanmış patatesle ellerinizi ovun ve yıkayın. Sorun kalmaz!

● Şimşekler çakıyor, yağmurlu bir havada bir saçak altına sığınmışsınız. Cep telefonu ile konuşmamayı tercih edin. Aktif haldeki cep telefonu yıldırım çekebilir.

● Halı temizliğinde de beyaz sabun ve sirke yeterlidir. Arap sabunu harika bir temizleyicidir. Hatta cam temizliğinde biraz sirkeyle de kullanabilirsiniz.

● Kapı kolları ya da merdiven kenarı gibi çok kişinin ellerinin değdiği yüzeyleri, önce sıcak su ile ve sonra sirkeli bezle silebilirsiniz.