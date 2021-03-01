Bu projeyle çiftçiler 22 bin hayvana kavuştu! Devletten dev destek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti.

Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç ile diğer yetkililer de katıldı.

Vali Gezdi

Vali Ayhan ilk olarak, Merkez Karamehmet köyünde TKDK desteği alan Osman Ateş'e ait 50 büyükbaşın bulunduğu süt çiftliğini ardından Hıdırnalı köyünde 87 küçükbaş hayvan alımında bulunan Turan Gedikli'ye ait işletmeyi ziyaret etti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşılama kampanyası

Vali Ayhan, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı ilkbahar dönemi şap, LSD (Sığır Çiçeği) ve KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) aşılama kampanyasının 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başladığını söyledi.

Şap hastalığı ülke ekonomisine zarar veriyor

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, şap aşısının ülke hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulandığını belirterek, "Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, özellikle sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğüne sebep olmakta olup, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. LSD (Sığır Çiçeği) hastalığı ise sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle bulaşan deri üzerinde, iç organlarda yumrulu şişlikler görülen bazen ölümle sonuçlanan viral bir hastalıktır. Sığır çiçeği hastalığı ihbarı mecburi hastalıklar listesinde yer alır. Hastalık sığırlarda ciddi verim kayıplarına, deride hasara ve ölümlere yol açar. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmedeki tüm hayvanlarını aşılatmaları zorunludur. KKKA Hastalığı etkili bir virüs olup hayvanlarda hastalık belirtisi göstermemesine rağmen, keneler aracılığıyla virüs insanlara bulaşmakta ve bazen ölümle sonuçlanan enfeksiyona neden olmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hastalığın etkenini taşıyan kenelerle mücadele edilmekte olup, büyükbaş hayvanların kene ilaçlarıyla 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ilaçlanma çalışması başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 27 milyon liralık destek

Vali Ayhan, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında bugüne kadar 204 işletmeye kredi verilerek, 22 bin 102 hayvan desteğinde bulunulduğunu ve toplam tutarın ise 26 milyon 630 bin 415 lira olduğunu sözlerine ekledi.