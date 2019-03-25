Bu projeler Bayrampaşalılar için

ADEM ŞAHİN- Hayata geçirilecek projelerle İstanbul, turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar birçok farklı alanda katma değer üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu yapılırken her İstanbullu’ya daha geniş iş imkanları sunulacak ve gelir kapıları açılacak. Teknoloji Üssü, tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. Böylece bu proje Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefi - ne sağlayacağı katma değerle farkını ortaya koyacak. Bayrampaşa Teknoloji Üssü; üniversitelerin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari fi rmaların iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir üs olarak kurgulanacak. Prototipler üretilecek; laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak merkezde, yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Türkiye’deki tüm üniversitelerinin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim ve sinerji burayı bilgi teknoloji üretim merkezi haline getirecek.

YEŞİL KUŞAK VE MİLLET BAHÇESİ



Millet bahçesi projesi, uzun yıllar ilçemizde bulunan bu nedenle kamyonların uğrak yeri olan ve ilçe trafi - ğini olumsuz etkileyen Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nin kaldırılmasını sağlayacak. Bu alana yapılacak olan Bayrampaşa Teknoloji Merkezi’ne Millet Bahçesini de dahil ederek halkımızın nefes alabileceği ferah bir alan oluşturacağız. Ayvalı Dere’den başlayacak olan yeşil kuşağı Şehir Parkı’yla birleştireceğiz; bisiklet yolları ve sosyal donatı alanlarıyla renklendireceğimiz projemizle ilçemize ayrı bir değer katmayı planlıyoruz.





ÇETİN EMEÇ STADI PROJESİ



İlçemizdeki birçok mahallemize nefes aldıracak dev bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Tüm planlarımızı hazırladık. Çetin Emeç Stadı’nı tamamen değiştiriyor ve dönüştürüyoruz. Zamanın ötesindeki bu projemizde zemin altı otopark, kapalı spor salonu, yüzme havuzları ve yepyeni Çetin Emeç Stadı yer alıyor. Altıntepsi, Yenidoğan, Orta, Vatan ve Terazidere olmak üzere toplam 5 mahalledeki yaklaşık 90 bin vatandaşımızın doğrudan faydalanacağı bu dev proje bölgenin silüetine ayrı bir aura katacak. Yaklaşık 36 bin metrekarelik bir alana konumlandırılacak projemiz, bugüne kadar yapılmış en büyük projelerden biri olacak.



PARK VE OTOPARK PROJELERİ



‘Bu projede park et, metro ile devam et…’ Orta Mahalle’mizde yer alan Fatih Parkı’nı baştan sona yenileyecek, Osmanlı İmparatorluğu’nun simgeleri ile temalandıracak ve parkın altına 900 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Yıldırım Mahallesi İkizler Sokak’ta zemin altı otopark ve park alanında kalan yaklaşık 7 bin 700 metrekarelik alanın kamulaştırılmasını sağlayarak bu alanda zemin altı otopark ve park projemizi hayata geçirmiş olacağız. Yıldırım Mahalle’mizin batı bölgesindeki trafi k sorununu ortadan kaldıracak ve modern bir parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunacak ‘üstü park, altı 365 araçlık otopark’ projemizde tüm detaylar bir bir düşünüldü.İsmetpaşa Parkı’nın yanında da özel mülkiyette olan alanı kamulaştırarak bu alanın altına 400 araçlık 4 katlı otopark inşa edeceğiz. Benzer park projeleriimiz diğer mahallelerimizde de olacak.





DEVLET HASTANESİ PROJESİ



Bayrampaşa’mızın en önemli ihtiyaçlarının başında gelen hastane talebine 300 yataklı, tam teşekküllü büyük yeni bir devlet hastanesi yaparak cevap vereceğiz. Böylece vatandaşlarımızın ilçe dışına çıkmadan, masraf etmeden eksiksiz tam sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. RAYLI SİSTEM PROJESİ Bayrampaşa ile Eyüpsultan arasında yeni bir raylı sistem projesini hayata geçirerek vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefl iyoruz. Toplam 5 istasyondan oluşacak yeni raylı sistem ile Bayrampaşa, Eyüpsultan, Alibeyköy ve Eminönü arasında ulaşımı çile olmaktan çıkarıp eğlenceye dönüştüreceğiz.



KOMŞU İLÇELERLE TÜNEL BAĞLANTISI



Bayrampaşa, İstanbul’un trafi ğini büyük ölçüde yer altına indirecek tünel projelerinden birinin tam merkezinde bulunuyor. Kilometrelerce uzunluktaki KağıthaneBayrampaşaBağcılar-Beylikdüzü tünel projesi ile sürücüler yer üstüne hiç çıkmadan gidecekleri yere hızlıca ulaşabilecekler. Projenin devamında ise 2023’e kadar İstanbul’un altına 145 kilometrelik yeni yollar inşa edilecek.