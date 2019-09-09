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Bu proje ile gönüller kazanılıyor

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi “Gönül Kazan” projesiyle yemek yapamayacak durumdaki vatandaşların sofralarına sıcak yemek götürüyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
Bu proje ile gönüller kazanılıyor

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi “Gönül Kazan” projesiyle yemek yapamayacak durumdaki vatandaşların sofralarına sıcak yemek götürüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı “Gönül Kazan” projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere günlük iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor. Gönülleri ısıtan projesi kapsamında Ocak ayından bu yana 108 bin 933 öğün yemek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.


Gelen başvurular, uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğuna ve giderilmesi için neler yapılabileceği Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu’nda yapılan görüşme sonucunda karara bağlanıyor. Başvurular için fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopileri, başvuru dilekçesi ve 18 yaşından büyük aile bireyleri için SGK dökümleri ile kendilerine en yakın çözüm masasına yapmaları gerekiyor. “Gönül Kazan” sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgi için Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor.


Gönül Kazan Projesi nedir?


“Gönül Kazan” projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebiliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
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