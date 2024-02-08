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Teknoloji Bu programla Windows bilgisayarlar hızlanacak!
Teknoloji

Bu programla Windows bilgisayarlar hızlanacak!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 22:26:00 -
Bu programla Windows bilgisayarlar hızlanacak!

Windows 10 & 11 bilgisayarların performansını iyileştiren Microsoft PC Manager programı yayınlandı.

CCleaner’a ücretsiz alternatiflerden Microsoft PC Manager programı, x64 ve ARM mimarileri dahil Windows 11 ve 10 için yayınlandı. Microsoft PC Manager, performansı ve RAM kullanımını optimize etme, sürücüdeki gereksiz dosyaları temizleme, işletim sistemi sorunları gidermek, Microsoft Defender tarafından sağlanan antivirüs koruması, Windows uygulamaları için açılır pencere engelleyici ve fazlasını getiriyor.

Microsoft PC Manager özellikleri

Microsoft PC Manager, temel bakımın yanı sıra RAM kullanımını gösteren bir araç çubuğu, Ekran Alıntısı Aracı’na bağlantı, hızlı erişim için web sitelerini hızlı bir şekilde sabitleme gibi kolaylıklar da sağlıyor. Yerleşik Görev Yöneticisi, çalışan işlemlere göz atmanıza, her bir işlemin RAM tüketimini görmenize ve sistem kaynaklarını tüketen işlemlerin sonlandırılmasına olanak tanıyor.

Microsoft’un PC yöneticisi programının kullanımı ücretsiz ve arayüzü Windows temasına uyacak şekilde ayarlanabiliyor. Microsoft, üçüncü parti bilgisayar temizleme uygulamalarının zararlı olduğuna dikkat çekerek, çok önemli kayıt defteri dosyalarının kazara silinme olasılığının daha yüksek olacağı konusunda uyarıyor. Microsoft, kendi PC temizleme ve optimizasyon programı için gerekli sistem dosyalarının silinmeyeceği hususunda söz veriyor.

Kaynak: Donanım Haber

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