'Bu pisliğin burada ne işi var'a yanıt geldi!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'nın ardından kupayı müzesine götürdü. Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada oldukça ses getirdi. Daha önce Messi'nin kendisini takıma aldırmadığı iddia edilen ve dünya gündeminde herkesin bildiği bu iddiaya yönelik bir paylaşım yapan Icardi, konuşulanlara son noktayı koydu. Icardi hakkında 'Bu pisliğin burada ne işi var?' diyen Messi'nin yıldız oyuncuyu milli takımdan gönderdiği konuşulmuştu...

Galatasaray'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, Arjantin'in şampiyonluğunu kutluyor. Bir süredir milli takım formasına hasret kalan yıldız oyuncu, dünya kupasının kazanılmasıyla sessizliğini bozdu.

Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Arjantin Milli Takımı'na alınmayan ve PSG'de de kadroya giremeyen Icardi, çıkış yolunu Galatasaray'a gelmekte bulmuştu. Arjantin Milli Takımı'na alınmaması konusunda ise ortaya atılan iddialar gündemi sarsmıştı.

Arjantinli gazeteci Lussich, Lionel Messi'nin Mauro Icardi'yi milli takıma aldırmadığını; Sampaoli döneminde Icardi'yi kadroda görünce “Bu pisliğin burada ne işi var” diye kızdığını iddia etmişti.

Arjantin'in şampiyonluğu sonrası paylaşımda bulunan Icardi'den Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, "Şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.