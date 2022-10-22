Bu performansla Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alırken, o istatistikte ise zirvede yer aldı.

Süper Lig'de bu sezon fırtınalar gibi esen Fenerbahçe, 1 haftayı BAY geçmesine rağmen 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Avrupa ve Süper Lig'de bol rotasyonlu oynatmasına rağmen iki kulvarda da başarılı bir performans sergiliyor. Portekizli çalıştırıcının vazgeçemediği isimlerden biri de Miguel Crespo oldu. Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe'nin dinamosu Miguel Crespo, Avrupa'da da adından söz ettiriyor.

Portekizli en değerli 10 ligde 90 dakika başına rakip sahada 4.24 ortalama ile en fazla top kazanan orta saha oyuncusu...

Birçok takımın takibe aldığı Crespo için Inter de devreye girdi. Devre arasında resmi teklif yapılacağı iddialar arasında...





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