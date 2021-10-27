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Gündem Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son anket yayımlandı: Millet İttifakı'na şok!
Gündem

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son anket yayımlandı: Millet İttifakı'na şok!

Siyasi partiler, 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarını yürütürken ASAL Araştırma Şirketi son anketi yayımladı. “Bu Pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” anket çalışmasına göre, AK Parti yüzde 36,8 oy alırken; Cumhur İttifakı yüzde 47,7 oy oranı ile Millet İttifakı'nı geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 23:16:00 - 2021-10-27 23:51:43
Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son anket yayımlandı: Millet İttifakı'na şok!

 yeniakit.com.tr 

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Bu Pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” yapılan anket sonucuna göre; AK Parti 36,8 oy oranı ile ana muhalefet partisi CHP’yi geride bırakırken; Cumhur İttifakı 47,7 oy oranı ile Millet İttifakı'na fark attı.

Partilerin seçim çalışmaları sürüyor

2023 seçimleri yaklaşırken partilerin çalışmaları ve karşılıklı görüşmeleri de devam ediyor. Cumhur İttifakı seçimlere sağlam adımlarla ilerlerken; CHP ve İYİ Parti, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ortaklığını sürdürerek 'milliyetçi seçmenin' oylarını kaybediyor. Bunun son örneği sahada yapılan seçim anketi gösterdi.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan “Bu Pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” anket çalışmasına göre, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nı geride bıraktı. 

‘Kararsızlar/hiçbiri/cevap yok’ dağılımının yapılmasının ardından oylar şu şekilde:

AK PARTİ: 36,8

CHP: 22,7

İYİ PARTİ: 11,5

HDP: 10,7

MHP: 10,1

BBP: 0,8

Yayımlanan anket çalışmasına göre, Cumhur İttifakı 47,7 iken; Millet İttifakı ise 34,2 oldu.

 

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