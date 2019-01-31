Bu pamuklu çöplerle kulak temizlemeye kalkmayın

Cerrahlar, kulak zarı delik olan hastalar için ameliyat gerekmiyorsa, olası bir kulak enfeksiyonunu önlemek ve tedavi etmek için kulak damlası vermektedir. Antibiyotik özellik taşıyan kulak damlaları, kulak zarının iyileşme döneminde enfeksiyon riskini ortadan kaldırma amacı ile kullanılmaktadır. Aynı zamanda kulak zarı yırtılması ameliyatı olan kişiler de doktorun vereceği damla ve ilaçları kullanmaktadır. Ancak, doktora başvurmamış olan kişilerin herhangi bir kulak damlasını kullanmaları oldukça tehlikelidir. Aman bu yola başvurmayın.

Kulak zarının delinmiş veya zarar görmüş olması, ağrı, çınlama, baş dönmesi ve işitme kaybı gibi belirtileri ile kendini göstermektedir.

Zarar gören zarın teşhis edilmemesi, bu belirtilerin sürekli olarak devam etmesine ve sonucunda ciddi bir işitme kaybına yol açabilmektedir. Kulak zarı her ne kadar kendiliğinden de iyileşebilir.

Teşhiste gecikmenin en büyük zararı ise geri dönülemeyen bir işitme kaybının yaşanma riskinin bulunmasıdır.

Kulak zarı deliği kaç günde kapanır?

Hastalar, kulak zarı ameliyatından sonra bir veya iki gün içerisinde hastaneden taburcu edilmektedir. Tam iyileşme ise özellikle tedavi ve cerrahi müdahaleden sonra genellikle sekiz hafta içerisinde gerçekleşmektedir.

Kulak zarını korumak için ne yapılmalıdır?

-Kulak zarı yırtılmasını önlemek için kulak içine yabancı maddeler sokulmamalıdır

-Kulak temizleme pamukları da dikkatli biçimde kullanılmalıdır

-Yüksek basınç değişikliklerinden kaçınılmalı ve önlem alınmalıdır

-Kulaklar, çok yüksek sese maruz bırakılmamalıdır

-Ağır spor egzersizlerinden kaçınılmalı veya bunlar kontrollü olarak yapılmalıdır

-Sıcak su ve asidik suların kulak içerisine girmesi önlenmelidir

-Kulak, bir darbe aldığında veya ağrıdığında aile hekimine başvurulmalıdır