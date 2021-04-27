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Gündem Bu oyuna sakın gelmeyin! 234 bin lira dolandırdılar
Gündem

Bu oyuna sakın gelmeyin! 234 bin lira dolandırdılar

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düştü. Telefonuna uygulama indirmesini söyleyen şahıslar, 243 bin liralık vurgun yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 00:21:00 -
Bu oyuna sakın gelmeyin! 234 bin lira dolandırdılar

Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Ö.G.’yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.

Uygulama indirmesi istendi

Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere uzaktan bağlanma uygulaması indirmesini istedi.

Altınları TL'ye çevirdiler

Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti.

Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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