  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bu ormanlara 3 ay boyunca girmek yasak
Yaşam

Bu ormanlara 3 ay boyunca girmek yasak

Yeniakit Publisher
2023-07-13 22:11:00 -
Bu ormanlara 3 ay boyunca girmek yasak

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler 3 ay yasaklandı.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa’nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkışlar 3 ay süreyle yasaklandı.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken Karabük ormanlarına mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle giriş-çıkışlar 15 Ekim 2023 tarihine kadar yasaklandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Karabük ’te de bazı tedbirler alındı. Karabük ili Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 15 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı" denildi.

Kararın anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da içerdiğinin belirtildiği açıklamada, "Mesire ve piknik yerleri ile Orman Parkı olarak tabir edilen yerler ise vatandaşların kullanımına açık olacak. Mesire yerlerinde akşam 20.00 ile sabah 09.00 arasındaki zaman diliminde ateş yakılamayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak" ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23