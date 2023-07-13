Bu ormanlara 3 ay boyunca girmek yasak

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa’nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkışlar 3 ay süreyle yasaklandı.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken Karabük ormanlarına mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle giriş-çıkışlar 15 Ekim 2023 tarihine kadar yasaklandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Karabük ’te de bazı tedbirler alındı. Karabük ili Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 15 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı" denildi.

Kararın anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da içerdiğinin belirtildiği açıklamada, "Mesire ve piknik yerleri ile Orman Parkı olarak tabir edilen yerler ise vatandaşların kullanımına açık olacak. Mesire yerlerinde akşam 20.00 ile sabah 09.00 arasındaki zaman diliminde ateş yakılamayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak" ifadelerine yer verildi.

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