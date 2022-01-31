  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

BÜ öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 15 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:10:00 -
BÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini  vermeleri gerekmektedir.

Başvurular 30.01.2022 tarihinden  itibaren 15  gün  içinde T.C.  Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne şahsen  veya posta  aracılığı  ile  yapılabilir.  Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden  başvurular  kabul  edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay