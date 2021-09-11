BÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bingöl Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak.



Adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmekte.

Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecek. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerinin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmekte.

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