Bu numaraları kimse yutmaz! Arka Sokaklar'da kılıf değişikliği

Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanan, zaman zaman Müslümanları aşağılayan sahnelerle tepkilerin odağı haline gelen Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna 5 yeni oyuncu daha katıldı. Dizide, Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova ile kılıf değişikliğine gidildi.

Oyuncular Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova, dizinin 17'nci sezonunda 'Rıza Baba' adlı karakterin yeni polislerini oynayacak. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş, Komiser Yardımcısı Nurcan karakterini Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.

RTÜK ceza vermişti

Arka Sokaklar'da yayınlanan bir sahnede terörist bir sanığın Şeyh’im dediği bir adamla olan diyaloğu halkın tepkisini çekmişti. Allah’ın ayetlerini kullanarak işlediği suçları haklı göstermeye çalışması RTÜK’ün de dikkatinden kaçmamıştı.

Dizide Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) bir hadisinin dizide terör örgütü lideri tarafından “anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı” tespit edilerek ceza verilmişti.

Ayrıca bir bölümünde çarşaf giydirdikleri bir oyuncuyla Müslümanları aşağılayan Arka Sokaklar adlı dizide, 'Şeyh' karakterinde birinin de iki başörtülü kıza tecavüz ettiğini anlatılmıştı.