Bu nikah geçersiz mi?

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık MYK görev süresinde, Özlem Özel yönetiminde de hızla yükselerek partinin önemli isimlerinden biri haline gelen Veli Ağbaba, danışmanını evlendirdi. Ancak bu evlilikteki sorun, Çankaya ilçesine "atama" olarak getirilen belediye başkanının, görevini yerine getirmek yerine protokol ve ziyaretçileri kabul etmekle meşgul olması ve nikahı Malatya'da kıyması oldu. Evlilik yönetmeliğinin 9. maddesine göre, ilçe belediye başkanları sadece kendi ilçelerinde nikah kıyabilirler. Medeni Kanun'un 141. maddesine göre, resmi memur önünde yapılmayan evlilik yok hükmündedir. Şimdi, taşıma nikah memurunun kıydığı bu evliliğin akıbeti ne olacak?

CHP'nin eski avukatı olarak tanınan Mustafa Kemal Çiçek'in gündeme getirdiği konu sosyal medyada gündem oldu. Çiçek'in konuya dair paylaşımı şöyle: