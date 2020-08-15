Bu neyin mesajı? Yunanistan'dan skandal hareket! Silahlarla Türk köyünde...

Yunan askerleri, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe'deki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapmaya kalktı. Olaya tepki gösteren Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu "Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız." diyerek askeri sokağa döken Yunanistan'ın kime mesaj verdiğini sordu.

Köy sakinleri sabah saatlerinde karşılarında silahlı Yunan askerlerini buldu!

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, 4. kolorduya bağlı askerlerin bir önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının etrafında silahlı eğitim ve tatbikat yaptığını bildirdi. Yunanistan'ın skandal hareketle ilgili köy halkını ve belediyeyi bilgilendirmediğini belirten Delihüseyin, köy sakinlerinin sabah saatlerinde karşılarında silahlı Yunan askerlerini görmesiyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını bildirdi.

Delihüseyin, daha evvel böyle bir olayın yaşanmadığını söyleyerek, hiçbir şeyden haberi olmayan insanların karşılarında silahlı askerleri görünce doğal olarak korku ve endişeye kapıldığını vurguladı.

"Köy sakinlerini derinden üzdü"

Gökçepınar köyünün imamı Erkan Azizoğlu da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığı mesajda duruma tepki gösterdi. Azizoğlu, Doğu Akdeniz'de gergin anların yaşandığı sıralarda Yunan askerlerinin köy içinde tatbikat yapmasının köy sakinlerini derinden üzdüğünü belirtti.

Azizoğlu mesajında, askeriyenin bir yerlere mesaj göndermek için köylerini kullanmasının köylüleri ve bilhassa da evlatlarını endişelendiren, korkutan bir tatbikatla köylerinin içine girmesinin, kabul edilebilecek bir olay olmadığını belirtti. Azizoğlu, olayla ilgili "Kınıyoruz ve saçma buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonundan yapılan açıklamada da yaşanan olayın insan ve azınlık haklarını ayaklar altına alan bir skandal olduğu vurgulandı.

"Kime mesaj vermek istiyorlar? Bize mi, anavatanımıza mı?"

Başkan Halit Habipoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Hangi ülkede askeri birlikler sivil vatandaşların yaşadığı bir yerleşim biriminde sokaklara inerek silahlı eğitim yapabilir? Kaldı ki burası bir Türk köyü. Anavatanımız ile ülkemiz arasında Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin sıcak çatışmaya dönmesi ihtimalinden endişe ettiğimiz bu dönemde ülkemiz, yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklarda askerini sokağa göndererek kime mesaj vermek istiyor? Bizlere mi, anavatanımıza mı? Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız." ifadelerine yer verildi.

"Avrupa Birliğine üye bir ülkede bunları yaşamak çok korkutucu"

Habipoğlu, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gerildiği bir dönemde askeri sokaklara indirerek Batı Trakya Türk toplumunu korkutmanın akıl alır gibi olmadığını bildirerek demokrasi ve insan hakları temelinde kurulmuş Avrupa Birliğine üye bir ülkede bunları yaşamanın çok korkutucu olduğunu kaydetti.