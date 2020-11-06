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Gündem Bu neyin kafası! Tek parti dönemini övdüler
Gündem

Bu neyin kafası! Tek parti dönemini övdüler

Tek parti dönemini öven Prof. Dr. Emre Kongar ve sözde gazeteci Merdan Yanardağ demokrasi diye ekranlara çıkıp hükümeti eleştirirken, bir yandan da tek partili CHP dönemini öve öve bitiremediler.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:40:00 - 2020-11-06 00:43:23

Prof. Dr. Emre Kongar ve sözde gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yine skandal açıklamalarda bulundu. CHP'nin tek parti dönemini öven iki kafadar, CHP'nin çok partili döneme geçmemesi durumunda AK Parti gibi partilerin olmayacağını belirtip, CHP'nin tek parti yönetimini özlemle andılar.

Yine ikili yaptıkları bütün programlarda demokrasiden dem vurup AK Parti hükümetini istedikleri gibi eleştirmekten de geri durmuyor.

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