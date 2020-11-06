Bu neyin kafası! Tek parti dönemini övdüler

Prof. Dr. Emre Kongar ve sözde gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yine skandal açıklamalarda bulundu. CHP'nin tek parti dönemini öven iki kafadar, CHP'nin çok partili döneme geçmemesi durumunda AK Parti gibi partilerin olmayacağını belirtip, CHP'nin tek parti yönetimini özlemle andılar.

Yine ikili yaptıkları bütün programlarda demokrasiden dem vurup AK Parti hükümetini istedikleri gibi eleştirmekten de geri durmuyor.