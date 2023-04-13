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Spor Bu neyin kafası böyle Burak Yılmaz! Ortalığı karıştıracak açıklamalar...
Spor

Bu neyin kafası böyle Burak Yılmaz! Ortalığı karıştıracak açıklamalar...

Yeniakit Publisher
2023-04-13 17:16:00 - 2023-04-13 17:17:23
Bu neyin kafası böyle Burak Yılmaz! Ortalığı karıştıracak açıklamalar...

Fransa'da müslümanlara ve siyahilere karşı ırkçı söylemleri olduğu iddia edilen PSG teknik direktörü Cristophe Galtier'e eski oyuncusu Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Fransa'da müslümanlara ve siyahilere karşı ırkçı söylemleri olduğu iddia edilen PSG teknik direktörü Cristophe Galtier'e eski oyuncusu Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz müslüman ve siyahi oyunculara karşı yoğun ırkçı ifadeler kullandığı söylenen eski hocası Cristophe Galtier'i savundu. Tgrthabere göre; 

Eski milli oyuncu Burak Yılmaz Lille'de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Fransız teknik adam ile ilgili çıkan iddiaları 'saçmalık' olarak nitelendirirken, "Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim. O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan." ifadelerini kullandı. 

Nice sportif direktörü Julien Fournier, birlikte çalıştıkları dönemde Fransız hocanın kendisine “Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olmamalı” dediğini iddia etmişti.

Ayrıca 54 yaşındaki Fransız teknik adamın kendisine "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz.Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" cümlelerini kullandığı bir e-mail gönderdiğini ileri sürmüştü.
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