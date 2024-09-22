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Yerel Bu neyin düşmanlığı? Kardeş kavgasında kan aktı!
Yerel

Bu neyin düşmanlığı? Kardeş kavgasında kan aktı!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 09:19:00 -
Bu neyin düşmanlığı? Kardeş kavgasında kan aktı!

Samsun'da iki kardeş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kardeşlerden biri silahla yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.K. kardeşi E.K.'yi silahla yaraladı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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