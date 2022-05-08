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Gündem Bu ne yaman çelişki! ‘Onursuz’ yürüyüşün müdavimi direksiyonu kıvırdı
Gündem

Bu ne yaman çelişki! ‘Onursuz’ yürüyüşün müdavimi direksiyonu kıvırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal’ın hem LGBT yürüyüşlerinde boy gösterirken ve hem de sapkınların yok ettiği ‘annelik’ kavramına övgüler düzmesi ‘bu ne yaman çelişki’ yorumuna neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 20:42:00 - 2022-05-08 21:11:17
Bu ne yaman çelişki! ‘Onursuz’ yürüyüşün müdavimi direksiyonu kıvırdı

CHP’li Mahmut Tanal’ın ‘yaman çelişkileri’ devam ediyor.

Sapkınlara her fırsatta destek veriyor

Geçtiğimiz yıllarda Beyoğlu’nda düzenlenen sapkın LGBT onur yürüyüşüne destek için giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TOMA aracına çıkarak polisin müdahalesini önlemeye çalıştığı anlara ilişkin görüntülerle zihinlere kazınmıştı. Tanal, sapkınlar tarafından düzenlenen yürüyüşlerin müdavimlerinden birisi olarak biliniyor. 

CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Anneler Günü’nü kutladı. ‘Annelik’ kavramını yok eden LGBT sapkınlarına destek veren Mahmut Tanal’ın ‘Anneler Günü’ne ilişkin mesaj paylaşması ‘bu ne yaman çelişki’ dedirtti. Tanal, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muhterem annesi Zübeyde Hanım, şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm fedakâr annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum. 

#AnnelerGünü

 

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Yorumlar

Hauro

Mamut LGBT lilere özel ilgin var …Yok deme…Tipik sıvazlı Falifotulara benziyon …Onun için mi oların peşinden ayrılmıyon….
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