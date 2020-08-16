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Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Irak’a taziyelerini ilettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 09:59:00 - 2020-08-16 10:10:18
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terörle mücadele konusunda dünyaya örnek olacak faaliyetlere imza atan Türkiye, terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Teröristlerin yıllardır yuvalandığı Irak’ta hava harekatları düzenleyen Türkiye, son yıllarda otoritelerin övgüsünü alan yerli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile operasyonlarına devam ediyor. Bununla birlikte bölgede ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Kafaları karıştıran çelişkili açıklamalarda bulunan Irak, Türkiye’ye destek vermek yerine akılalmaz iddialarda bulunuyor.

Irak teröristleri sahiplendi

Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği hava saldırısı sırasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bağdat hükümeti, TSK’nın Irak askerlerini vurduğunu iddia etti.

Bağdat’ın iddiasına göre öldürülen kişiler, PKK ile toplantı yapan Iraklı komutanlardı.

Bu rezil sözlerin ardından, terör örgütü PKK ile Iraklıların neyin toplantısını yaptığı halen açıklanmadı; ki öldürülenlerin gerçekten Iraklı yetkililer olması durumunda, terörle mücadele etmek yerine teröristlerle masaya oturulması ve bunun gizli yapılması, Irak’ın kimlerle işbirliği içerisinde olduğunu sorgulatacak bir durum olarak karşımızda duruyor.

Öldürülenler teröristti

Ne dediğini bilmeyen Irak’ın çelişkili açıklamalarından ziyade, terörle mücadeleyi titizlikle sürdüren TSK’nın açıkladığı resmi verilere göre, operasyonda 2 PKK’lı terörist öldürüldü.

ABD de sahip çıktı

Terörle mücadele konusunda Türkiye’nin her zaman sırtından vuran ABD, bu konuda da şaşırtmadı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, öldürülen teröristler nedeniyle taziyelerini iletti.

gelecek hafta Cenevre’de düzenlenecek Suriye için Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde James Jeffrey, video konferans yoluyla basın toplantısı yaptı.

Ölen 2 teröristi “Kürtler” olarak niteleyen Jeffrey, saldırıları incelediklerini söyledi.

Jeffrey, “Iraklı yetkililere taziyelerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda iki üst düzey askeri yetkili hayatını kaybetti. Türkiye’yi bölgede PKK’ye karşı meşru operasyonlarını Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürütmesini destekliyoruz. Irak hükümetini de PKK’ye karşı çabalarından dolayı takdir ediyoruz” dedi.

Bölgede karışık ilişkiler

Irak’ın kendi topraklarındaki teröristlerle ilişkisi, kafaları karıştırıyor. Türkiye’nin meşru operasyonlarına karşı çıkan Irak’ın, aynı zamanda PKK ile de mücadele ettiğini iddia etmesi ilginç bir durum. Bununla birlikte Türkiye’nin öldürdüğü PKK’lılar için, “bizim komutanlarımızdı” açıklamasının yapılması da farklı bir çelişki... ABD’nin, yasalar gereğince PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanıması ve Türkiye’nin operasyonlarını desteklemesine rağmen, bu konuda Irak’ın yanında olması da çelişkileri gözler önüne seriyor.

Ayrıca Ezidi siyasetçi ve komutan Haydar Şeşo, PKK'nın maaşını Irak'tan aldığını söylemişti.

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Yorumlar

aziz

su amerikan terorist koordinatoru BASTERORIST MC GURK, MAZLUM KOBANI sahne adli konsamatris ve M.DAHLAN denilen filistin celladi kaatillerin de kirmizi takip ve itlaf listesine alinip geteginin yapilmasini isteriz haydut abd-terorist isrsil sadece bundan anlar!
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