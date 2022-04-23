Bu ne rezalet! Sıra Gülşen ve Aleyna Tilki’ye mi geliyor? Yarı çıplak kalça sallamalı Ramazan etkinliği
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sözde Ramazan etkinliğinde Elif Kaya isimli şarkıcı dansöz misali göbeği açık yarı çıplak halde kalça salladı. CHP'li İBB de alkolü özendiren şarkılarla Ramazan etkinliği düzenlemişti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ‘Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde’ şeklindeki şarkıların söylendiği sözde Ramazan etkinliği hafızalardaki yerini korurken, bir rezalet de başkanlığını CHP’li Muhittin Böcek’in yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
CHP’li belediyenin yaptığı sözde Ramazan etkinliğinde Elif Kaya isimli şarkıcı, dansöz misali göbeği açık yarı çıplak halde kalça salladı.
İbadet ayı Ramazan'da bile vur patlasın çal oynasın rezaletinden vazgeçemeyen CHP’li belediyelerin, Ramazan'ın ruhuna ters etkinlikleri son sürat devam ederken sıranın son dönemlerde yaptıkları ahlaksızlıkla gündeme gelen Gülşen ve Aleyna Tilki'ye ne zaman geleceği merak ediliyor!..
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