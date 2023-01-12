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Siyaset Bu ne kibir Davutoğlu? “Cumhurbaşkanı bize uymazsa kriz çıkar” Herkes bu sözleri konuşuyor
Siyaset

Bu ne kibir Davutoğlu? “Cumhurbaşkanı bize uymazsa kriz çıkar” Herkes bu sözleri konuşuyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündeme gelen Altılı Masa'nın Bakanlık dağılımı ile ilgili de konuşan Davutoğlu “Seçilecek olan Cumhurbaşkanının Altılı masanın mutabakatına uymadığı takdirde kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, “Mutabakata uymadığı an kriz çıkar, çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır, söyleyeyim” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 11:00:00 - 2023-01-12 11:06:40
Bu ne kibir Davutoğlu? "Cumhurbaşkanı bize uymazsa kriz çıkar" Herkes bu sözleri konuşuyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Davutoğlu Altılı Masa’daki partilerin oy oranına göre bakanlığın dağıtılacağını söyledi.

Davutoğlu bakanlık dağılımı ile ilgili şunları söyledi:

“Biz topluca 360'ı çıkarmak için en optimum seçim algoritmasını kuracağız. Şimdi bu ne demektir? Bütün gücümüzle Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. 6'lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az 1 bakanlık alacak. Alınacak bakanlıklar oy oranına göre dağıtılacak. Herkes yetkiyi söylüyor ama biz aynı zamanda sorumluluk üstleniyoruz. Risk alıyoruz. Kendi kitlemizi ikna edeceğiz. Eşitlik stratejik kararlarda. Mesela önemli atamalar. Herkesin içine, toplumun içine sinecek şekilde olacak. Önemli olan seçim günü akşamı Türkiye'de hiçbir kesimin 'biz kaybettik' anlayışına kapılmaması.”

"ÜLKE YENİDEN SEÇİME GİDER"

Seçilecek olan Cumhurbaşkanının Altılı masanın mutabakatına uymadığı takdirde kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, “Mutabakata uymadığı an kriz çıkar, çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır, söyleyeyim” dedi.

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Yorumlar

kurt

Allah ayaklarını dolandırdı ? cok tehlikeli bir BELHUMADAL dır kendisi aman DİKKAT !!!

Hakan

Yani bunlar ikdidara gelince hükümet pamuk ipliğine bağlı olacak her gün çıktı çıkacak endişesi duymaktan ne yatırım olacak ne güven olacak adamın kendi itiraf ediyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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