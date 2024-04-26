"Bu ne biçim 23 Nisan kutlaması? Bunu yapan Öğretmenin de izin veren velinin de canı cehenneme"

Geçtiğimiz günlerde kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda yine bir skandal yaşandı. X adlı sosyal medya platformundaki bir hesaptan paylaşılan görüntülerde küçücük çocukların istismar edildiği ortaya çıktı. Söz konusu rezil koreografiyi hazırlayanlar tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde, 23 Nisan Bayramı adı altında henüz ne yaptığını anlamayacak yaştaki çocukları apaçık bir şekilde zina koreografisi gösterisine alet ettiler.

Duyarlı velilerden büyük tepki

Söz konusu rezalet başta sosyal medyada olmak üzere okulda çocuğu bulunan bazı veliler tarafından büyük tepki toplarken, söz konusu rezaleti seyirci gibi izleyen bazı velilerin sessizliği ise şaşkınlıkla karşılandı.

Bu rezil gösteriyi izlemek zorunda kalan duyalı veliler ise “Şunu yapan öğretmenin de, Ona razı olan velinin de, Bunu görmeyen okul yönetimin de… Müdürün de , Bakanlığın da canı cehenneme… Bu bir suçtur. Ve bunu yapanlar görevden alınmalıdır …” diye tepki gösterdiler.



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BU REZİLLİĞE NEDEN OLANLAR HESAP VERMELİDİR

23 Nisan kutlamalarında çocuklara müstehcen kıyafetler giydirerek toplum önünde teşhir eden bir takım ne olduğu belli olmayan öğretmenlerin rezillikleri muhalefete yakın medyada yer almıyor. Aynı yaştaki küçük çocukların Kuran Kursu’nda ders görmelerini sayfalarına taşıyarak “Laiklik elden gidiyor” manşetleri atanlar ayakta zina halini gösteren rezil koreografilere ses çıkarmıyor.

Veliler bu olaya tepki gösterirken aynı zamanda bu rezilliğe neden olanların en kısa zamanda hesap vermesini istediler.