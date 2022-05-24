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Gündem Bu ne ahlaksızlık! Çocukların gözü önünde mide bulandırdılar
Gündem

Bu ne ahlaksızlık! Çocukların gözü önünde mide bulandırdılar

Denetime tabii olmayan sosyal paylaşım platformları mide bulandırmaya devam ediyor. Son rezillik ise TikTok çukurunda patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:15:00 - 2022-05-24 15:21:25
Bu ne ahlaksızlık! Çocukların gözü önünde mide bulandırdılar

Denetime tabii olmayan sosyal paylaşım platformları toplumlar için ciddi bir tehdit haline gelmeye başladı.

Günümüzde çocukların dahi kullandığı platformlarda her geçen gün yeni bir rezillik patlak veriyor.

TikTok adı verilen ahlaksız yapıda; paylaşılan bir düğün videosu, üzerinde yazılanlar mide bulandırdı.

"2020'de eniştemdi, 2022'de eşim"

Düğün videosunun üzerine "2020'de eniştemdi, 2022'de eşim" notunu yazıldı. TikTok çukurunda patlak veren rezilliğe; vatandaşlardan tepki yağıyor.

2
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Yorumlar

432

akit mide bulandırıyorlarsa resimlerini ekrana koyup boy fotogragı olarak göstermek niye bunları adalet bakanlığına söyleyin toplım cılkından çıkmış deyin

Misafir

Halkimiz malesef seviyesizlige dogru hizli bir sekilde gidiyor.
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