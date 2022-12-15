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Ekonomi Bu ne ahlaksızlık! CHP'ye yakın medyanın "bütçe" sahtekarlığı
Ekonomi

Bu ne ahlaksızlık! CHP'ye yakın medyanın "bütçe" sahtekarlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kendi internet sitesinde yayınladığı verilere göre, 2022 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe gelirleri 347,7 milyar TL ve bütçe fazlası 108,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 22:00:00 -
Bu ne ahlaksızlık! CHP'ye yakın medyanın "bütçe" sahtekarlığı

 Yeniakit.com.tr 

Kasım ayında bütçe 108,3 milyar TL fazla verirken, yılın 11 ayında ise 20,4 milyar TL açık verdi.

2022 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe gelirleri 347,7 milyar TL ve bütçe fazlası 108,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 567,6 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 547,2 milyar TL ve bütçe açığı 20,4 milyar TL oldu.

Bu ne ahlaksızlık!

Kasım ayında açığın büyük oranda kapatılmasına karşın CHP'ye yakın medya, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerini haberleştirirken, Kasım'da elde edilen 108 milyarlık fazlayı gizli tutup, 11 ayın genelini ön plana çıkartarak servis etti.

Bütçe açığının kalan bölümünün de Aralık ayında fazlaya dönmesi beklenirken yapılan haberler, vatandaşı aldatmaya yönelik "ahlaksızlık" olarak yorumlandı.

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