0553 313 94 23

Bu nasıl vicdansızlık! 80 yaşındaki caretta carettanın kafasına çekiçle vurdular

Hatay'da yaralı olarak karaya vuran caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını incelemeye alan yetkililer, hayvanın başına muhtemelen çekiçle vurulduğunu belirtti.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:59
Bu nasıl vicdansızlık! 80 yaşındaki caretta carettanın kafasına çekiçle vurdular

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaklaşık 80 yaşında olduğu değerlendirilen yaralı caretta caretta karaya vurdu.

Karaağaç Mahallesi’nde halk plajında yüzen vatandaşlar, yaralı bir caretta carettanın kumsala çıktığı fark edince durumu plaj görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu yere İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri, Arsuz Belediyesi Hayvan Bakım Birimi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri geldi. İlk incelemede darbe sonucu kafatasında kırılma olduğu belirlenen yaralı caretta caretta tedavi edilmek üzere görevlilerce götürüldü.

"Balıkçılar çekiçle vuruyor"

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, bölgede iki tür deniz kaplumbağası olduğunu söyledi.

Bunlardan birinin yeşil kaplumbağa olduğunu, diğerinin de caretta caretta türü olduğunu ifade eden Turan, "Yaptığımız inceleme sonucunda kafasına darbe almış. Muhtemelen çekiç darbesi. Balıkçılar, ağları çektiği zaman korktuğundan ya da ağdaki balıkları yediği için çekiçle vuruyor. Büyüklüğüne baktığımız zaman yaklaşık 80 yaşında olduğunu görüyoruz. Yediği darbeden dolayı zor bir durumda." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:59
  1. Hatay
  2. halk plajı
  3. caretta caretta
  4. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
  5. Arsuz Belediyesi Hayvan Bakım Birimi
  6. Doğa Koruma ve Milli Parklar
  7. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan
  8. deniz kaplumbağası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Çam fıstığının faydaları neler? Çam..
    3. Bedelli askerlik başvurusu nasıl..
    4. MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy:
    5. Başkan Bayram zabıta personelini..
    6. Sultangazi’de kayan araç güvelik..
    7. Diriliş Osman ne zaman hangi kanalda..
    8. Metal sektöründe meslekî yeterlilik..
    9. Bangladeş Büyükelçiliği'nden OSTİM..
    10. Balıkesirspor'da taraftara destek..
    11. Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak..
    12. Balıkesir'de uyuşturucu ve silah..
    13. Araç egzoz emisyon ölçümü için uyarı
    14. Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı..
    15. Gelir İdaresi Başkanlığı uyardı: Sahte..
    16. UEFA'dan Çakır'a görev
    17. Çiftçiler çevre yolunda ay çekirdeği..
    18. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    19. Afganistan İstihbarat Başkanı..
    20. 26 yaşındaki genç kadın evinde..
    21. Esenlik 40. şubesini açtı
    22. İYİ Parti'den 30 kişi MHP'ye geçti
    23. Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    24. TOKİ Başkentte arsa satışını erteledi
    25. Cammu Keşmir'de sabit telefon hatları..
    26. Pakistanlı öğrenciler Büyükelçi..
    27. ‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu
    28. Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü
    29. İstanbul Sultangazi'deki kanlı pusu..
    30. Okul güvenliği için bir araya geldiler
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..