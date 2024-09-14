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Gündem Bu nasıl reklam! “Engin Polat da burada zengin oldu”
Gündem

Bu nasıl reklam! “Engin Polat da burada zengin oldu”

Yeniakit Publisher
2024-09-14 09:42:00 -
Bu nasıl reklam! "Engin Polat da burada zengin oldu"

Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Engin Polat bahis sitesine reklam konusu haline geldi.

Yasa dışı bir bahis sitesinin Engin Polat’ı kullanarak yaptığı reklam sosyal medyada gündem oldu. Afişte yer alan ifadeler de dikkat çekti.

6 EYLÜL’DE TAHLİYE OLMUŞTU

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Engin Polat 6 Eylül tarihinde tahliye edilmişti. 

“ENGİN POLAT DA BURADA ZENGİN OLDU”

Sosyal medya sitesi üzerinden bir bahis hesabı reklamında Engin Polat’ı kullandı. Hesap yaptığı reklamda kendinden bahsederek “Engin Polat da burada zengin oldu” başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.

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Yorumlar

resat

tahliyenin adeta şerhi gibi olmuş ,,

.....

Demek ki hangi paraları akladigi belli olmuş...ADALET ÖLMÜŞ...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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