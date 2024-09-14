Bu nasıl reklam! “Engin Polat da burada zengin oldu”

Yasa dışı bir bahis sitesinin Engin Polat’ı kullanarak yaptığı reklam sosyal medyada gündem oldu. Afişte yer alan ifadeler de dikkat çekti.

6 EYLÜL’DE TAHLİYE OLMUŞTU

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Engin Polat 6 Eylül tarihinde tahliye edilmişti.

“ENGİN POLAT DA BURADA ZENGİN OLDU”

Sosyal medya sitesi üzerinden bir bahis hesabı reklamında Engin Polat’ı kullandı. Hesap yaptığı reklamda kendinden bahsederek “Engin Polat da burada zengin oldu” başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.