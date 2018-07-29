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Bu nasıl pişkinlik! Pazara kadar girdiler... Giysi pazarında suçüstü yakalandılar

İzmir Dikili’de pazarda uyuşturucu satan zanlılar, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu suçüstü enselendi.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:39
Bu nasıl pişkinlik! Pazara kadar girdiler... Giysi pazarında suçüstü yakalandılar

Uyuşturucu illeti mahalle pazarlarına kadar girdi!.. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giysi pazarında sentetik uyuşturucu satan zanlıları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir’den Dikili ilçesine geldikleri belirlenen E.D. (30) ve N.D.’yi (23) pazarda sentetik uyuşturucu satarken yakaladı. Bir ay süren fiziki takip sonucu başarılı bir operasyonla şahısları suçüstü yakalayan ekipler, E.D. ve N.D.’nin kaldıkları evde de 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyette gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:39
  1. Balıkesir
  2. uyuşturucu operasyonu

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