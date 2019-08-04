Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

Teröre koridor açacak kararlardan ikisine Anayasa Mahkemesi (AYM) imza attı. AYM, 2016 yılında hendek-çukur olaylarında şehirleri yıkan, 793 asker-polisi şehit eden teröristleri destekleyen, güvenlik güçlerini katliam yapmakla suçlayan akademisyenleri akladı. AYM, terör destekçiliğini ifade özgürlüğü saydı, terör destekçisi akademisyenlere tahliye kapısını açtı.

Ajanlığa yol verdi

AYM’nin diğer kararı da ajanlığa yol verdi. “PKK ve FETÖ propagandası yapmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten yargılanan Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, bu dosyada da Yücel’i akladı. AYM, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla Yücel’in ‘’kişi hürriyeti ve güvenliği’’ ile ‘’basın ve ifade özgürlükleri’’nin ihlal edildiğine hükmetti.

HSK’dan tuhaf adım

Diğer bir skandal karara da Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) imza attı. Osman Kavala ve arkadaşlarının yargılandığı Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanını başka bir mahkemeye atayan HSK, yerine daha önce Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullanan üye hakim Mahmut Başbuğ’u başkan yaptı. itirazlar üzerine skandal kararından geri adım atan HSK, yeni heyet teşkil etme kararı verdi.

500 pilota çürük verdi tahliye oldu

FETÖ’nün GATA yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede adı 500 pilotu ‘çürük’ göstererek Hava Kuvvetleri’ne girmesini engelleyen kişi olarak geçen eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta tahliye edilmişti. Hakkında “FETÖ mensubu olmayan bir kişiye bile geçit vermeyen birisidir. Yaklaşık 500 pilotun ayrılmasına neden oldu” şeklinde ifade verilen Balta’nın tahliye edilmesi gerek çok sayıda mağdur, gerekse kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

23 aranmaya beraat

FETÖ’nün TSK’daki kriptolarının deşifre olmasına yönelik yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturması kapsamında hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Teğmen A.Y. hakkında Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tartışılan bir karara imza attı. 23 Ekim 2013-28 Kasım 2015 tarihleri arasında 26 kez ardışık şekilde ankesörlü telefon hattından arandığı tespit edilen A.Y. beraat etti.

ByLock’çuya tartışmalı karar

Tepki çeken kararlardan biri de eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner hakkında verilen hüküm. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Caner, yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Aynı zamanda ByLock kullanıcısı da olan Caner’in FETÖ’nün tepe yönetimindeki Tuncay Delibaşı ve Hamdi Akın İpek ile yoğun telefon görüşmesi ve mesaj trafiği tespit edilmişti.

İpek’i kaçırdı 8 yılla yırttı

FETÖ’cü Akın İpek’e yapılacak operasyonu emniyet ve yargı kaynaklarından önceden öğrenip İpek’e bilgi uçurarak firar etmesini sağlayan örgütün yargı imamı Mehmet Rasim Kuseyri de ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçu kapsamında sadece ve sadece 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’cüler aklanıyor

Yılbaşından beri özellikle FETÖ davalarına bakan mahalli mahkemelerden ilginç kararlar geldi. Bazı mahkemeler örgüt yöneticileri, kumpas davalarıyla kamu düzenini altüst eden hakimler, darbeci askerler ve MİT’e sızan FETÖ’cüleri ya akladı, ya da alt sınırdan cezalar verdi.

Kamuoyunun tepkisini çeken kararlar arasında, 15 Temmuz’da FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının adeta taşlarını döşeyen Balyoz davası hakimi Ömer Diken’e verilen cezada uygulanan ‘iyi hal’ indirimi dikkat çekiyor. Diken, ilk olarak terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Terör suçundan dolayı cezayı arttırıp 15 yıla çıkartan mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulayıp, Ömer Diken’e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Darbecilerin önünü açtı

Yine Balyoz davasında görev alan, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen eski Savcı Savaş Kırbaş da ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçu kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişimine katılan TSK’daki kadroların önünü açmak için tasfiyelere önayak olunan davada yer alan Kırbaş, darbe suçlamalarından ise fiilen katılmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Casusluktan beraat

Tartışma oluşturan kararlardan biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın eski özel kalem müdürü olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen İdris Karagöz’e verilen ceza oldu. Karagöz yargılandığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. MİT’in başında bulunan ismin özel kalem müdürlüğünü yaparak üst düzey birçok toplantı ve bilgiye vakıf olan bir pozisyonda çalışmasına rağmen Karagöz, ‘casusluk’ ve ‘anayasal düzeni ihlal’ suçlarından beraat ettirildi.

Kumpasın cezası bu mu?

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi dava ve soruşturmaların yürütüldüğü dönemde başta Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Fikret Seçen olmak üzere örgüt mensubu savcı ve hakimleri koruyan eski HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer’e verilen ceza da çok tartışıldı. Özer’e Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından örgüt üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay imamına iyi hal!

FETÖ’nün Yargıtay grup yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen’in aldığı ceza da tartışmalara neden oldu. Yargıtay’daki hücre yapılanmasında yer alan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tepedelen’e verilen ceza ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan önce 12 yıla çıkarılırken, duruşmadaki iyi hal ve tavırları nedeniyle 10 yıla düşürüldü.

Bylock’çu komisere tahliye

Şikede kumpas davasında yargılanan komiser Soner Koç, polis memurları Haşim Gülal, Mehmet Aslan ve Kemal Atılgan’ın geçtiğimiz aylarda adli kontrolle tahliye edilmesi de tepki çeken kararlar arasında. Kararda ayrıca ByLock kullanıcısı da olan sanıkların tahliye edilmesine gerekçe olarak “Aziz Yıldırım’ın yargılandığı dosyanın Yargıtay’dan dönmemiş olması” gösterildi. (Yeni Şafak)