0553 313 94 23

Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

Güvenlik güçleri ve yargı, PKK ve FETÖ gibi örgütlerle tüm gücüyle mücadele ederken bazı mahkemelerin kritik teröristleri tahliye etmesi ve suça oranla az ceza vermeleri dikkat çekiyor. Son olarak FETÖ’nün MİT’e sızdırdığı İdris Karagöz’e “casusluk”tan değil de sadece örgüt üyeliğinden ceza verilmesi kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:55
Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

Teröre koridor açacak kararlardan ikisine Anayasa Mahkemesi (AYM) imza attı. AYM, 2016 yılında hendek-çukur olaylarında şehirleri yıkan, 793 asker-polisi şehit eden teröristleri destekleyen, güvenlik güçlerini katliam yapmakla suçlayan akademisyenleri akladı. AYM, terör destekçiliğini ifade özgürlüğü saydı, terör destekçisi akademisyenlere tahliye kapısını açtı.

Ajanlığa yol verdi

AYM’nin diğer kararı da ajanlığa yol verdi. “PKK ve FETÖ propagandası yapmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten yargılanan Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, bu dosyada da Yücel’i akladı. AYM, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla Yücel’in ‘’kişi hürriyeti ve güvenliği’’ ile ‘’basın ve ifade özgürlükleri’’nin ihlal edildiğine hükmetti.

HSK’dan tuhaf adım

Diğer bir skandal karara da Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) imza attı. Osman Kavala ve arkadaşlarının yargılandığı Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanını başka bir mahkemeye atayan HSK, yerine daha önce Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullanan üye hakim Mahmut Başbuğ’u başkan yaptı. itirazlar üzerine skandal kararından geri adım atan HSK, yeni heyet teşkil etme kararı verdi.

500 pilota çürük verdi tahliye oldu

FETÖ’nün GATA yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede adı 500 pilotu ‘çürük’ göstererek Hava Kuvvetleri’ne girmesini engelleyen kişi olarak geçen eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta tahliye edilmişti. Hakkında “FETÖ mensubu olmayan bir kişiye bile geçit vermeyen birisidir. Yaklaşık 500 pilotun ayrılmasına neden oldu” şeklinde ifade verilen Balta’nın tahliye edilmesi gerek çok sayıda mağdur, gerekse kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

23 aranmaya beraat

FETÖ’nün TSK’daki kriptolarının deşifre olmasına yönelik yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturması kapsamında hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Teğmen A.Y. hakkında Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tartışılan bir karara imza attı. 23 Ekim 2013-28 Kasım 2015 tarihleri arasında 26 kez ardışık şekilde ankesörlü telefon hattından arandığı tespit edilen A.Y. beraat etti.

ByLock’çuya tartışmalı karar

Tepki çeken kararlardan biri de eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner hakkında verilen hüküm. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Caner, yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Aynı zamanda ByLock kullanıcısı da olan Caner’in FETÖ’nün tepe yönetimindeki Tuncay Delibaşı ve Hamdi Akın İpek ile yoğun telefon görüşmesi ve mesaj trafiği tespit edilmişti.

İpek’i kaçırdı 8 yılla yırttı

FETÖ’cü Akın İpek’e yapılacak operasyonu emniyet ve yargı kaynaklarından önceden öğrenip İpek’e bilgi uçurarak firar etmesini sağlayan örgütün yargı imamı Mehmet Rasim Kuseyri de ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçu kapsamında sadece ve sadece 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’cüler aklanıyor

Yılbaşından beri özellikle FETÖ davalarına bakan mahalli mahkemelerden ilginç kararlar geldi. Bazı mahkemeler örgüt yöneticileri, kumpas davalarıyla kamu düzenini altüst eden hakimler, darbeci askerler ve MİT’e sızan FETÖ’cüleri ya akladı, ya da alt sınırdan cezalar verdi.

Kamuoyunun tepkisini çeken kararlar arasında, 15 Temmuz’da FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının adeta taşlarını döşeyen Balyoz davası hakimi Ömer Diken’e verilen cezada uygulanan ‘iyi hal’ indirimi dikkat çekiyor. Diken, ilk olarak terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Terör suçundan dolayı cezayı arttırıp 15 yıla çıkartan mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulayıp, Ömer Diken’e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Darbecilerin önünü açtı

Yine Balyoz davasında görev alan, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen eski Savcı Savaş Kırbaş da ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçu kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişimine katılan TSK’daki kadroların önünü açmak için tasfiyelere önayak olunan davada yer alan Kırbaş, darbe suçlamalarından ise fiilen katılmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Casusluktan beraat

Tartışma oluşturan kararlardan biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın eski özel kalem müdürü olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen İdris Karagöz’e verilen ceza oldu. Karagöz yargılandığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. MİT’in başında bulunan ismin özel kalem müdürlüğünü yaparak üst düzey birçok toplantı ve bilgiye vakıf olan bir pozisyonda çalışmasına rağmen Karagöz, ‘casusluk’ ve ‘anayasal düzeni ihlal’ suçlarından beraat ettirildi.

Kumpasın cezası bu mu?

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi dava ve soruşturmaların yürütüldüğü dönemde başta Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Fikret Seçen olmak üzere örgüt mensubu savcı ve hakimleri koruyan eski HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer’e verilen ceza da çok tartışıldı. Özer’e Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından örgüt üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay imamına iyi hal!

FETÖ’nün Yargıtay grup yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen’in aldığı ceza da tartışmalara neden oldu. Yargıtay’daki hücre yapılanmasında yer alan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tepedelen’e verilen ceza ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan önce 12 yıla çıkarılırken, duruşmadaki iyi hal ve tavırları nedeniyle 10 yıla düşürüldü.

Bylock’çu komisere tahliye

Şikede kumpas davasında yargılanan komiser Soner Koç, polis memurları Haşim Gülal, Mehmet Aslan ve Kemal Atılgan’ın geçtiğimiz aylarda adli kontrolle tahliye edilmesi de tepki çeken kararlar arasında. Kararda ayrıca ByLock kullanıcısı da olan sanıkların tahliye edilmesine gerekçe olarak “Aziz Yıldırım’ın yargılandığı dosyanın Yargıtay’dan dönmemiş olması” gösterildi. (Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:55
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. FETÖ
  5. PKK
  6. mahkeme
  7. dava

YORUM YAZ

  • MilletMillet30 dk önce
    BEN İDDİA EDİYOR VE İSPATLAMAYA DA HAZIRIM DİYORUM. FETÖNÜN ADALET BAKANI İMAMI GÖREV BAŞINDA BİR AKADEMİSYEN .VE HUKUKA TAMAMEN HAKİM .İSTEDİĞİNİ YAPTIRABİLECEK DURUMDA .HALEN BİR VAKIF ARACILIĞI İLE HUKUKÇU DEVŞİRMEYE DEVAM EDİYOR.
  • KızgınKızgın31 dk önce
    Her zamandedim amerikanınbir A bir de B planı vardır yani iyi polis kötü polis meselesi fetöyü kötü polis Tayyibi iyi polis yaptı Türkiye'de ki iktidarı yönetmek adına. Bunların hepsi oyun , AKP neden idamı getirmedi bu namussuz katiller içinsadece oyalama taktiği bir müddet ilerde kalacaklar iktidar 2023 te değişince hepsi dışarı çıkacak sonra yalandan bir mahkeme kurulacak uzun süren bir yargılama sonrası Tayyib ve avanesi beraat edecek... bunların örneklerini çok gördük ( Tansu çillerler mesut Yılmaz ve başkaları birbirleriyle kanlı bıçaklandı sonra yüce divana gidip birbirlerini akladılar ) yani olan millete oluyor arkadaşlar bunlar siyasiler birbirlerine dokunmazlar. ..
  • Yunus 16Yunus 1639 dk önce
    Bülent Saraya girdikten sonra Fetö Mücadelesi yavaşladı! Ali Ahmet Abdullah üçlüsü de DURDURACAK !!!. KAFALARDA SORU İŞARETİ YOK, SORUNUN CEVABI BÜLENT.
  • AdaletAdalet46 dk önce
    Değerli vatan evlatları sizin ilk goreviniz yargıdaki ... (deşifre edip) türk milletinden kurtarmak.
  • AçıkAçık47 dk önce
    Oynardı adil olsa AKP nin yarısı fetö okulu mezunu damatta dahil şu an hapiste olmalıydı , mecliste Bandırma bangır fetullah öven BekirBozdağ , okul ruhsatı verenler dernek sendika banka ruhsatı veren hepsi içerde olmalıydı, hatta sizin yazarlardan bazıları geçin o ayakları hepiniz sahtekarsınız, Müslüman görünümlü açgözlü zalim münafık yamyamlarsınız
  • BladerBlader48 dk önce
    Demissiniz ki--Teröre koridor açacak kararlardan ikisine Anayasa Mahkemesi (AYM) imza attı. AYM, 2016 yılında hendek-çukur olaylarında şehirleri yıkan, 793 asker-polisi şehit eden teröristleri destekleyen, güvenlik güçlerini katliam yapmakla suçlayan akademisyenleri akladı. ---pekâlâ o çukurlar katılırken o teröristler şehre silah yığarken oranın valisi emniyet güçleri daha dorusu angaradakiBuyuklerimiz ne yapiyordu..haberleri yokmuydu ..793 sehidin vebali ankarada oturup ahkam kesenlerde haberiniz olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatından duyarlı davranış
  1. AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatından..
  2. Yeşil patlıcan çiftçileri şaşırttı
  3. Vali Bilmez, Van Kalesi’ndeki kazı..
  4. Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen..
  5. Şehitkamil’in arşivi yeni yerine..
  6. Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer..
  7. İran, "Arap ülkere petrol kaçıran"..
  8. İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı..
  9. Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale..
  10. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
  11. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
  12. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
  13. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
  14. Sağlıklı yaşam için doğayla..
  15. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
  16. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
  17. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
  18. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
  19. KKTC resti çekti! "Türkiye ile..
  20. Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de..
  21. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes..
  22. Direksiyon ve trafik eğitmeninden..
  23. (Özel Haber) Aykan Atik: “Pazdan’ı..
  24. Niğde Belediyesi temizlik ekipleri her..
  25. Moskova'da gözaltı sayısı 600 oldu
  26. Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı..
  27. Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol..
  28. Azez’de bombalı araçla saldırı: 1 ölü,..
  29. Klima bakımı için arayarak..
  30. Simav’da Zafer Kupası Kick Boks..
Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

Günün Karikatürü

04 Ağustos 2019
Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
Otoban açılacak yatırımlar yağacak
Otoban açılacak yatırımlar yağacak