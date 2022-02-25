Bu nasıl milliyetçi! Akşener’den ‘ABD’ye uşak olalım’ önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı siyasi fırsata çevirmeye kalkıştı. Büyük infiale neden olan açıklamalar yapan Akşener, Rusya - Ukrayna savaşı üzerinden “S-400’ler geri verilmeli” edebiyatı yaptı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İYİ Parti lideri, “Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Akşener’in akla ziyan açıklamaları da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD’nin Türkiye’yi kendi uşağı haline getirmek istediğini, Akşener’in de bu emele alet olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu, “Amerika’nın Başkanı çıkıp, biz Türkiye’ye Patriot satmadık, Türkiye S-400 almakta haklıdır, dedi. Amerika bize Patriot vermiyor, verse de fiyat yükseltiyor, yazılımını da teslim etmiyor, kendisi istediği gibi yönlendiriyor, o onay verirse kullanabileceğiz, vermezse kullanamayacağız. E biz senin uşağın mıyız, bir eyaletin miyiz? Bunu isteyen bir siyasi parti genel başkanına, ben öyle zannediyorum ki Türkiye’deki milliyetçi kesimden bir tane bile oy çıkmaması lazım.” dedi.