Bu nasıl meslek? Ölülerin mektubunu okuyarak paraya para demiyor

Bill Edgar son aylarda Avustralya’da sıra dışı bir hizmetle binlerce dolar kazanıyor. Edgar’ın işi, kişilerin ölümlerinden sonra okunmak üzere hazırladıkları mektupları cenaze töreninde okumak.

Cenazede bulunacaklara hitaben yazılmış mektupları cenaze töreninde okuyan Bill Edgar'ın mesajları vasiyet ilanından bile daha büyük bir etki ve heyecan oluşturuyor.

Geçen yılın başından beri 7 cenaze töreninde okunan mesajların içeriğinde, bazen orada bulunanları eleştiren ifadeler yer alırken bazılarında ise ailelerine duyulan sevgi ve özlem içerikli mesajlar bulunuyor.

Mesleğe patronunun cenazesinde başlamış

Daily Mail gazetesine bu işe nasıl başladığını anlatan Edgar, yanında çalıştığı 79 yaşındaki işvereninin kendisine cenazesinde okuması için kapalı bir zarf vermesiyle başladığını anlattı. Edgar, cenazeye katılanların hüznünü arttırmasından çekinmesine rağmen bu isteği yerine getirdiğini söyledi.

Edgar ölen kişinin, mesajını eşi ve arkadaşına yönelik yazdığını belirtti. Edgar, mektubu okumadan önce cenazede bulunan 88 kişiden bazılarının mektup kurbanı olmamak için töreni terk ettiklerini de ekledi.

Edgar, Avustralya'nın çeşitli şehirlerinde bu işi yapmaya devam ettiğini ve mektupların okunmasıyla hırsızlık gibi bazı suçların faillerinin de ortaya çıktığını söyledi.

Edgar, bu işten rahatsızlık duymasına rağmen iyi para kazandığını da ifade etti.