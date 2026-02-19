Bu nasıl kıyaslama? Ali Babacan'ın matematik hesabı şaştı

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündem belirliyor hem gündem olmaya devam ediyor.

Tecrübeli gazeteci Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla seyirci karşısına çıkan programda Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanlış hesabını ortaya çıkardı.

Karahasanoğlu'nun dikkat çeken ifadeleri şöyle:

"Bir alışveriş sepeti bugün ancak 4 bin 500 lira ile dolabiliyor. Bu aynı zamanda itibar erimesidir' diyor Ali Babacan, Karar Gazetesi'nin ifadesine göre. Ben

2009 yılındaki asgari ücrete baktım 530 lira. 530 liraya eğer siz bir ayı idare ederken bir alışveriş sepetini 200 liraya dolduruyorsanız demek ki ayda iki kere gidilebiliniyordu markete.

İki kere gittiniz mi, bir de 100 lira kalıyor size. O kadar. Başka bir şey yok. 130 lira kalıyor. Tartışma yapmayalım. Tam rakam verelim.

Ama şimdi eğer 28 bin TL olan Türkiye'deki asgari ücrette 4.500 liraya aynı sepet oluyorsa Ali Babacan'ın iddiası bu.

Kararın yazdığına göre; 4.500 liradan 4 tane, 5 tane neredeyse 6 tane sepet dolduruyorsunuz.

Yani 2009 yılında sadece iki sepet doldurabilirken asgari ücretle şimdi beş defa sepeti doldurabiliyorsunuz, beş defa gidiyorsunuz markete.

E bunun neyini kıyaslıyorsun Ali Babacan? Ali Babacan 2009 yılında bu ülkede bakan koltuğunda oturuyordu. Bakan koltuğunda oturduğunda asgari ücret 314 dolardı. Şimdi asgari ücret 2026'da Ali Babacan yokken 600 küsur dolar.

Yani nereden baksanız iki misine çıkmış ama Ali Babacan diyor ki 'itibar erimesi var Türkiye'de.'

2009'da Türkiye çok daha iyiydi. O zaman biz mi matematik bilmiyoruz yoksa dolar kuru bize farklı mı yansıyor?

2009 yılında farklı bir hesap mı vardı? Çıksınlar bize anlatsınlar. Ama Ali Babacan'a da haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü partisinin kendi internet sitesindeki konuşmasını da dünkü grup konuşmasındaki metne de baktım ben.

Böyle bir ifade göremedim. Bu ifadeyi eğer sarf etmiş olsaydı Ali Babacan bilmiyorum hala da bilebiliyor değilim. Emin değilim. Karar gazetesi ya bir başkasının konuşmasını Ali Babacan'ın konuşması gibi gösteriyor veyahut da Ali Babacan yaptığı hatanın, yaptığı gafına vardı. Karar'a müdahale edemedi.

Ama kendi partisinin sitesinde bile o kıyaslamayı kaldırmış olabilir.