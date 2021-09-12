Bu nasıl kin! Darbecileri bıraktı AK Parti’ye saydırdı! 12 Eylül mesajında Cumhurbaşkanlığı sistemine insafsız suçlamalar!

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin yayınladığı mesajda darbecileri ve vesayetçileri bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanlığı sistemi ve AK Parti Hükümetlerine ağır eleştirilerde bulundu.

‘Taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin bilançosu ağır oldu’

12 Eylül’ün yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı sistemine ve AK Parti Hükümetleri yüklenen Babacan, “Ülke yönetimini ele geçirenlerin, baskıcı bir zihniyeti dayatma alışkanlıkları ortadan kalkmadı. Taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin bilançosu bu millete ağır oldu. Milletin kalbi olan Meclis fiilen Cumhurbaşkanı’na neredeyse bağlandı. Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı hükûmetin neredeyse tamamen kontrolüne girdi. Her türden muhalif ses, keyfi tutuklamalarla karşı karşıya bırakıldı. Sivil toplum bastırıldı. KHK’larla insanlar hukuksuzca işlerinden atıldı. Çok sayıda vatandaşımız Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı” dedi.

’12 Eylül darbecilerinin sanık sandalyesine oturması darbeci zihniyete mesajdır’

Babacan, 12 Eylül darbesine ilişkin ise, “12 Eylül Darbesi’nin otuzuncu yıl dönümünde, tam 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla bazı adımlar atıldı. Darbeciler Anayasa’ya kendilerinin yargılanmalarını yasaklayan hükümler koymuştu, o hükümler kaldırıldı. Belki yargılama tam anlamıyla amacına ulaşamadı ama bu sayede 12 Eylül darbecileri sanık sandalyesine oturdu. Bu sadece o insanlar için değil, bundan sonra aklının kıyısından köşesinden darbeyi geçiren herkes için bir derstir. Bunların sembolik değeri vardır. Bu tür yargılamalar darbeci zihniyete bir mesajdır. Aynı referandumla ağır suç işlediği iddia edilen askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önü açıldı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açıldı” görüşlerini dile getirdi.

‘Projenin adı ‘Kanal İstanbul’ değil, ‘Rant İstanbul’

Babacan ayrıca Kanal İstanbul projesi kapsamında alınan acele kamulaştırma kararını da şu ifadelerle eleştirdi: “Projenin adına Rant İstanbul demek lazım. Kanal İstanbul için neden acele kamulaştırma yapıyorsunuz? Seçimlere iki yıldan az kaldı ve bu proje iki yılda bitmez. Halkın size desteğinin giderek düştüğü bir dönemde, İstanbul’un kaderine büyük etkisi olabilecek bir proje için görev sürenizin de yetmesi mümkün değilken; niçin bu acele kamulaştırma sürecini başlatırsınız? Bu proje İstanbul’un geleceğini geri dönülmez bir şekilde etkileyecek. Madem rant projelerine harcayacak kaynak var, bunu depremle ilgili hazırlıklara harcayın. Kaynakları böyle rant projelerine harcayacağınıza, kentsel dönüşüme ayırın”