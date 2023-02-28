Bu nasıl iş! Sıvılaşma çıkarmama garantili zemin etüdü!

MANİSA Turgutlu'da jeofizik mühendisi Serkan Tiryaki, ilçede Özdilek'in arkasında devam eden 12 katlık 9 kulenin de yer alacağı bir site inşaatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söz konusu inşaat için kendisinden zemin etüdü fiyatı istendiğini belirten Tiryaki, "Proje sorumlusu mimar, sıvılaşma çıkarmama koşuluyla fiyat istedi" dedi.

"BU BİR OYUN DEĞİL"

Proje sorumlusu mimara, 'Öyle bir şey yapamayız' diyerek 400 bin TL teklif verdiğini dile getiren Tiryaki, "Bu işi duyumuma göre sıvılaşma çıkarmama garantisiyle 280 bin TL'ye yaptırdılar. Ev alacakların dikkatine! 2-3 saatte sondajları tanımlanan 4-5 katlı yerlerden bahsetmeye gerek yok. Bu bir oyun değil!" paylaşımıyla uyarıda bulundu.

Paylaşıma cevap veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, "Bu iddia kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu nedenle hakkınızda hukuk servisimiz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Şu anda orada inşaat başladı ve izni bizim dönemimizde verildi. Söz konusu testler Ege Üniversitesi tarafından onaylandı" diye konuştu.

CHP'Lİ BAŞKAN'DAN CEVAP

Akın'ın tepkisi üzerine Serkan Tiryaki, "Başkanım, bu paylaşımımın belediyemizle alakası yok. İşverenin taleplerinden bahsettim sadece" dedi. Yeni Asır'ın görüştüğü Başkan Akın, "Burası dere yatağı değil. Irlamaz Çayı'yla arasında 500 metre var. Benden çok önce imar izni verilmiş. Burada söz konusu arkadaşla aralarında 1-1.5 yıl önce ticari anlaşmazlık olmuş. Asılsız bir şekilde şimdi gündeme geliyor. Ege Üniversitesi'ndeki bilim adamları incelemiş, onay vermiş. Biz buraya onun üzerine ruhsat verdik" diye konuştu.

Yeni Asır'ın görüştüğü Serkan Tiryaki de, "Yanlış bir şey yazmadım. Burası dere yatağıdır. Benim tepkim bizden teklif isterken insanların gösterdiği yaklaşımadır. Ben orada ne belediyeyi hedefe almadım. Sıvılaşma var mı bilemem, jeofizik testlerini ben yapmadım" dedi.

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