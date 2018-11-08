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Bu nasıl insan? Genç kıza çarpıp kaçtı! Acılı baba kaçan şoföre seslendi

Bağcılar'da işten eve giden 26 yaşındaki genç kıza çarpıp kaçan 2 araçtan biri olan lüks cip günlerdir ortada yok. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kızın babası, kaçan şoföre, "Kendisinden rica ediyorum gelsin teslim olsun" diye seslendi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:44
Bu nasıl insan? Genç kıza çarpıp kaçtı! Acılı baba kaçan şoföre seslendi

Olay Güneşli Mahallesi’nde 1 Kasım saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir tekstil firmasında modelist olarak çalışan Ronai Bozan (26) işten çıkıp evine dönüyordu. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir araç Bozan’ın ayağına çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan Bozan’a lüks bir cip daha çarptı ve iddiaya göre bu kez ağır yaraladı. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken babası Mahmut Bozan’a haber verildi. Bozan’ı arayan polis memuru kızının bir kazaya karıştığını ve durumum iyi olduğunu söyledi. Hastanede kızının hayati tehlikesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçiren baba elini duvara vurdu ve elindeki kemikler kırıldı. Genç kız ise 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

İlk çarpan teslim oldu, cip sürücüsü kaçtı

Olaydan kısa süre sonra Ronai Bozan’a çarpan ilk aracın sürücüsü karakola giderek kazayı itiraf etti ancak diğer aracın sürücüsü ise olaydan sonra kaçtı. Aile ise kızlarına çarpıp kaçan lüks cipin bir an önce bulunmasını istiyor.

“Kendisinden rica ediyorum, gelip teslim oldu”

Kızına çarptıktan sonra kaçan kişinin bir an önce bulunmasını istediğini ifade eden Baba Bozan, “Kızım işten çıkıyor. Minibüse binip Küçükçekmece’ye eve gelmek istiyor. Daha sonra karşıdan karşıya geçip minibüse binmek istiyor. Bu sırada yola ayağını attığı esnada sağ taraftan bir araba ona çarpıyor. Daha sonra hava fırlatıyor o araba kendisini. Sol tarafa düşen kızıma lüks model bir cip çarpıyor. Ondan sonra beni aradılar polis memuru kızımın kazaya karıştığını söyledi. Kazanın ciddi olmadığını söylediler. Ben hastaneye geldiğimde baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış durumda. Şu anda kızım yoğun bakımda hayati durumu ciddiyetini koruyor. Ses nefes hiçbir şey yok bilinci kapanmış durumda. Doktorlar ise biz gereken müdahaleyi yaptık bekleyip göreceğiz diyor. Birkaç saat sonra çarpan araçlardan bir tanesi vicdan muhasebesi yaparak gelip teslim olmuş. Ben hızlıydım diye ifade vermiş sonra ise ifadesini değiştirerek öyle olmadığını söylemiş. İkinci ezen araç şu anda ortada yok. Kendisinden rica ediyorum gelsin teslim olsun” dedi.

Çarpıp kaçma anı kamerada

Yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın Ronai Bozan’a çarpması ve karşı yola savurduktan sonra diğer aracın çarpıp kaçma anı yer alıyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı olay yerinde ise araçlar için konulan 30 kilometre hız tabelası dikkat çekti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:44
  1. bağcılar
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