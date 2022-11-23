Bu nasıl hukukçu! Sen hiç Türk filmi de mi izlemedin Uğur Poyraz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan ve Mayıs 2019’da gizlilik kararı verilen FETÖ soruşturmasına gizli tanık ifadeleri girdi.

Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Sekreteri ve Akşener'in sözde avukatı Uğur Poyraz, "Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” şeklinde akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Konu Akit TV'nin gündem belirleyen sunuculuğunu Murat Alan'ın yaptığı Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Poyraz'ın akla ziyan açıklamalarına tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı. Eski Türk filmleri üzerinden örnek veren Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Uğur Poyraz avukat olduğuna göre Hukuk Fakültesi mezunu olmalı. Ama dışarıdan bazı torpillerle mi bitirdi bilmiyorum. Türk filmi de mi izlemedin Uğur Poyraz!

Türk filmlerinde bildiğimiz klasik sahnedir. Son duruşma, artık filmi baş aktörü idam kararı alacaktır. Hemen biri içeri girer 'ben şahidim o öldürmedi, şu kişi öldürdü' der. Hemen hakim kıracağı kalemi kenara koyar, 'hadi anlat bakalım' der. Anlatır gerçeği ondan sonra başrolde oynayan filmi kahramanı sanık sandalyesinden elleri kelepçesiz bir şekilde tahliye olur.

Sen Türk filmi de mi izlemedin. Son saniye tam idam kararı verilirken iş tersine dönüyor. Ceza hukuku böyledir. Ceza hukuku gerçeği hedefler."