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Gündem Bu nasıl hakim? Kadir Mısıroğlu'na mahkemede skandal hakaret!
Gündem

Bu nasıl hakim? Kadir Mısıroğlu'na mahkemede skandal hakaret!

5816 sayılı kanun nedeniyle yargılanan bir vatandaşın davasına bakan bir hakim, merhum Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunarak taraflı bir yargılama yaptığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:42:00 - 2020-10-01 23:45:51
Bu nasıl hakim? Kadir Mısıroğlu'na mahkemede skandal hakaret!

 yeniakit.com.tr 

Fikir ve düşünce özgürlüğünü ihlal eden 5816 sayılı kanun nedeniyle mahkum edilen bir vatandaşın sosyal medyadan çarpıcı bir iddiada bulundu.

Taraflı bir tutum sergilendiğini belirten vatandaşın iddiasına göre, mahkeme hakimi tarafından merhum Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'na hakaret edildi. 

İddiaya göre hakim, Kadir Mısıroğlu'na "deli" diyerek hakaret etti. Tarafsızlığını yitiren hakimin bu sözleri üzerine Mısıroğlu'nu savunan vatandaşa ağır bir ceza verildi.

Hakimin hem taraflı yargılamasına hem de Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Büyük tepki çetki

Hakime tepki gösteren vatandaşların yazdığı "#HepimizMısıroğluyuz" etiketi, Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı.

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