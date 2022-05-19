"Bu nasıl hakim bu nasıl karar?" Göz göre göre cinayete ödül!

Cinayet gibi kaza; 18 Ocak tarihinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana geldi.

İşe gitmek üzere evden çıkan Seda Doğan'a yaya geçidinden geçerken; durmak yerine 108 km hızlı gittiği iddia edilen bir araç çarptı.

ATV Ana Haber'de yer alan habere göre; yaklaşık bir hafta yaşam mücadelesi veren Doğan hayatını kaybederken sürücü Nurullah Ural'ın 7 numara gözlüklü olduğu ve ehliyetinin olmadığı iddia edildi.

Karara tepki yağıyor

Sürücü Ural, çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 6 aylık hapis cezasına istinaden serbest bırakıldı. Vatandaşlara karar sosyal medyada "Bu nasıl hakim bu nasıl karar?" sözleriyle tepki gösterdi.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Seda Doğan'ın kardeşi Emre Doğan, "Bugün hakimin kararı, vicdanlarımızı yaraladı. Bizim vicdanlarımız yaralanırken, ehliyetsiz, insan hayatını hiçe sayan alçaklar içinse emsal karar oldu." ifadelerini kullandı.