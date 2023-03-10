Bu nasıl hafız böyle?

Hafız olmasına rağmen, dinin, hayatın bütün alanlarını kapsamasından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta gözler önüne seren Mehmet Ocaktan, bu defa da camide verilen bir vaazı diline doladı.

"Patronu" Ahmet Davutoğlu'nun propagandasını her yerde yapan Ocaktan, Beraat Gecesi'nde yapılan bir sohbeti eleştirip, kendi istediği din anlayışının hakim olmamasından ne denli üzüntü duyduğunu ortaya koydu.

Kendilerine her şeyi mübah gören Ocaktan, Karar'daki tuhaf yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Maalesef bugün talihsiz bir dönemi yaşıyoruz, bu öyle bir dönem ki dini esas kaynağından koparan bazı hoca taslakları yüzünden din de dindarlık anlayışı da işgal altındadır.

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Düşünün ki kafasına sarık sarıp, sırtına da cübbe geçiren birisi hem de ‘Beraat gecesi’nde camide vaazında diyor ki: “Altılı masa mı, yedili mi, sekizli mi neymiş güya özgürlük gelecekmiş, adalet gelecekmiş, bunlar ziyandadır, bunlara da bu yakışır… Şimdi dua edelim, vatanımız için, dinimiz için, kutsallarımız için, mescitlerimiz için, medreselerimiz için, ırzlarımız, namuslarımız için, en hayırlı olanların seçilmelerini nasip eyle…”

Şu işe bakar mısınız, camideki vaazında ibadetin önemini, ilahi mesajın hikmetini anlatması gereken bir hocanın bütün derdi Altılı Masa…

Deprem felaketinin acılarını yaşadığımız şu günlerde, bu din pazarlamacılarının zerrece insani ve de İslami bir duyarlık taşıdıklarından endişeliyim.

(...) Kabul edelim ki artık bugün camilerimiz de dini anlayışımız da işgal altındadır. Dini töhmet altında bırakan, insanları ve özellikle de gençleri dinden uzaklaştıran bu kirli anlayıştan Türkiye’yi kurtarmak zorundayız.

Galiba Müslüman toplumları bu gerici zihniyet yapısından kurtarmadan İslam’ı da dünyayı da anlamak ve de anlamlandırmak mümkün olmayacak. (...)"