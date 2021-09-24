Bu nasıl festival! Zevk uğruna onlarca yunusu katlettiler

Danimarka’ya bağlı özerk statüdeki Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen "Grindadrap Festivali" gündemden düşmüyor. Adada 14 Eylül’de yerel halk tarafından bin 428 balina ve yunusun öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken, katliamın ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bin 428 yunus ve balinanın katledildiği yerden sadece 10 kilometre uzaklıktaki Kollafjordur köyünde 53 yunus daha öldürüldü. Kollafjordur açıklarında öldürülen yunusların bir limandaki nakliye konteynerlerinin bulunduğu yere dizildiği görüldü. Söz konusu avlamaya başta çevreci gruplar olmak üzere uluslararası kamuoyundan tepkiler sürüyor.

Festival adı altında katliam

"Grindadrap Festivali" 1500’lü yıllardan bu yana yunus ve balina avlama geleneğini içeriyor. Bu yıl öldürülen bin 428 balina ve yunus sayısının, geleneğin başladığı zamandan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı olduğu belirtilmişti.